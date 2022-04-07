BM, Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya’yı, Ukrayna işgali nedeniyle İsviçre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı.
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Yaramazlara biraz batar!
Kripto varlık piyasasının önemli isimlerinden Michael Novogratz, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşmaya ara verdiği dönemde Bitcoin’in yeniden yükselişe geçeceğini öngördü.
Merkez Bankası (MB) rezervlerinden, KİT’lerin döviz ihtiyacı için son 5 ayda çıkan paraysa 18,34 milyar dolar.
Tarihi rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatı sonrası şubatta cari açığın 5,5 milyar dolara gelmesi bekleniyor.
Kripto para borsası Thodex’in firari CEO’su Faruk Fatih Özer, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi.
Avrupa Birliği (AB) Rusya’dan kömür ithalatına getirilmesi beklenen yasağı Almanya’nın baskısı nedeniyle bir ay erteledi.