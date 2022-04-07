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Yaramazlara biraz batar!

BM, Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya aldı


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya’yı, Ukrayna işgali nedeniyle İsviçre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

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