Boğaziçi protestoları: Savcı, polisin parmağının ısırıldığı iddiasıyla ceza istedi

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanması sonrası başlayan protestolar nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu dokuz kişinin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Boğaziçili öğrencilerin Çağlayan Adliyesi’nde görülen davası için adliye önüne gelen bir kişinin polisin elini ısırdığı iddiasıyla hapis cezasına mahkûm edilmesini istedi. Savcının iddiası, eylemle ilgili bilirkişi sıfatıyla rapor hazırlayan bir polisin kişisel görüşüne dayanıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atama protestoları kapsamında gözaltına alınanlarla dayanışma için geldikleri adliye önünde gözaltına alınan dokuz kişi 11 Şubat 2021’de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler hakkında ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamalarıyla iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davaya bir sanık ve avukatları katıldı.

Hâkim duruşma başında dosyayı mütalaa için savcılığa gönderdiğini hatırlattı. Söz hakkı verilen duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcıya göre o gün şunlar yaşandı: “12 Şubat 2021’de Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmaya destek amacıyla toplanma çağrısı yapıldı. Emniyet güçleri de adliye çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Sanıklar ve diğer kişiler adliye önünde toplandı. Hazırlanan tahkikat evrakları, kamera kayıtları, incelenen kayıtlara ilişkin bilirkişi raporuna göre sanıklar eyleme katıldı. Dökümü yapılan ses ve görüntü kayıtlarına göre emniyet güçleri sanıklara eylemin usulsüz olduğu ve dağılmaları yönünde uyarı yaptı. Sanıklar dağılmamakta ısrar edince güç kullanıldı. Güç kullanımı sırasında sanıklardan biri polisin parmağını ısırarak yaraladı.”

Savcı, bu nedenlerle sekiz sanığın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ihlal ettikleri iddiasıyla ‘direnme’ suçundan üç yıla kadar hapsini istedi. Polisin elini ısırdığı iddia edilen sanığın da ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Raporu polis hazırlamış

Sanık avukatları da bilirkişi raporunu hazırlayan kişinin polis olması nedeniyle hazırladığı raporun taraflı olduğunu ve kişisel kanaatlerinin yer aldığını söyledi. Bu nedenlerle ek bilirkişi raporu alınmasını talep eden avukatlar, esas hakkındaki mütalaaya yönelik görüş bildirmek için süre istedi.

‘Akli melekelerim yerinde’

Polisin elini ısırmakla suçlanan Rüya Kurtuluş da şunları söyledi: “Suçlamayı kabul etmiyorum. Öğrencilerin demokratik üniversite talebiyle yaptığı eylemler nedeniyle yargılandığı dava için Çağlayan Adliyesi’nin önündeki kafelerde otururken polis gelip eylem yasağı olduğunu söyledi. Yasaklama kararının neyle ilgili olduğunu anlamaya çalışırken çevik kuvvet tarafından darp edilerek gözaltına alındık. Orada bulunabilme hakkımız elimizden alındı. Polisin benimle ilgili suçlamasını sonradan öğrendim. Korona salgını varken maskemi çıkartıp polisin elini ısırmayacak kadar akli melekelerim yerindedir. Polis yalan söylemiş.”

Raporu polis hazırlamış

Hâkim, bilirkişi raporuna yapılan itirazı reddetti. Sanık ve avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verdi ve bir sonraki duruşmanın 7 Haziran saat 14:30’da yapılmasına karar verdi.