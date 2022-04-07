Nuriye Gülmen’e 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen’in de aralarında bulunduğu dört kişinin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, Gülmen ve bir kişinin ‘örgüt üyeliği’nden 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK’yla Gülmen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden, Özakça ise Mardin Mazıdağı Cumhuriyet İlkokulu’ndan ihraç edilmişti. İkili, Mart 2017’den Ocak 2018’e kadar açlık grevini sürdürmüştü.

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan DHKP/C davasında Gülmen’e hapis cezası, Özakça’ya beraat verilmişti. Her ikisi de bir süre tutuklu kalmıştı.

5 Ağustos 2020’de İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan Gülmen, yedi günlük gözaltının ardından tutuklanmıştı.

Açlık grevi gerekçe gösterildi

İstanbul 28’nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, avukatları salonda hazır bulundu.

Savcı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) öğretim üyeliğinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen’in Ankara’da 324 gün açlık grevine gittiği ve siyasi kazanım elde ettiği gerekçesiyle ‘örgütten gelen talimatla bu eylemini sonlandırdığı’ ifadeleri yer aldı.

Mütalaada, Gülmen’in DHKP/C üyesi olduğu iddia edildi.

Sanıklar Fırat Kaya ve Olcay Karadağ’ın üzerlerine atılı ‘DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu işlediklerine dair yeterli delil elde edilemediği belirtilen mütalaada, bu sanıkların beraati talep edildi.

Mütalaada, Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ’ın ise ‘DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

‘Adaletsizliği kabul etmiyorum’

SEGBİS ile konuşmakta zorluk çektiğini belirten sanık Nuriye Gülmen, mütalaaya karşı savunmasında, “20 aydır tutukluyum. Özgürlüğümden mahrumum, ailemden uzağım. Adaletsizliği kabul etmiyorum” dedi.

Yasemin Karadağ ise sağlık sorunları olduğunu kaydederek, “Kaçma şüphesinden bahsediliyor ancak kaçmak için sağlıklı olmak gerekiyor. Mağduriyetimin görülmesini ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep eden avukatlar, tutuklu sanıkların tahliyesini istedi.

Gülmen ile Karadağ’ın ‘üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti’ gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, diğer sanıkların da haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Heyet, sanık avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.