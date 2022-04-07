Lavrov: Ukrayna’nın Rus askerini ülkeden çıkarmak istemesi kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın dün anlaşma taslağı sunduğunu belirterek, “Ukrayna sonraki aşamada askeri birliklerin çıkarılmasını isteyecek. Bu kabul edilemez” dedi.

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Lavrov, görüntülü basın açıklamasında, Ukrayna’nın dün Rus tarafına yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu söyledi.

Bu taslağı eleştiren bakan, “Ukrayna, İstanbul’da 29 Mart’taki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan bir anlaşma taslağı sundu” dedi.

Lavrov, şöyle konuştu: “Ukraynalılar, İstanbul’daki belgede, Ukrayna’nın gelecekteki güvenliğinin Kırım ve Sivastopol için geçerli olmadığını kaydetti. Dünkü taslaktaysa bununla ilgili formüller yok. Bunun yerine, 23 Şubat itibarıyla bir tür ‘etkili kontrol’le ilgili muğlak formüller teklif ediliyor.”

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım ve Donbas konularının üst düzeyde görüşülmesinin teklif edildiğini aktaran bakan şunları dedi:

“Ayrıca, Kırım ve Donbas sorunlarının Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesinde ele alınması teklif ediliyor. (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenski’in böyle bir görüşmenin ancak çatışmalar sona erdiğinde mümkün olduğu yönde defalarca açıklama yaptığını hatırlıyoruz. Büyük ihtimal, sonraki aşamada Ukrayna tarafı, askeri birliklerin çıkarılmasını isteyecek ve giderek yeni şartlar koşacak. Bu niyet anlaşılır ancak kabul edilemez.”

Ukrayna’nın ileride askeri tatbikatlara katılması konusuna değinen Lavrov, şöyle devam etti: “Arakhamia’nın (Ukraynalı müzakereci) imzaladığı belgede, Ukrayna’nın tarafsız, ittifaksız ve nükleer olmayan statüsü bağlamında yabancıların katılımıyla herhangi bir askeri tatbikatın Rusya dahil tüm garantör devletlerin rızasıyla yapılabileceği söyleniyordu. Ancak tarafımıza ulaşan taslakta, bu kesin madde değiştirilmiştir. Şimdi, tatbikatların gerçekleşmesinin garantör devletlerinin çoğunluğunun rızasıyla Rusya’dan söz edilmeden yapılmasının mümkün olduğu belirtiliyor.”

‘Müzakereye devam edeceğiz’

İstanbul’daki toplantı sonrası Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Çernigiv kenti yönlerinden çekildiğini hatırlatan Lavrov, bunun, anlaşma konusunda ilerleme amacıyla ‘iyi niyet jesti’ olduğunu iddia etti.

Lavrov, Rusya’nın müzakereye devam edeceğini de ekledi.