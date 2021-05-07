Akşam Postası / 7 Mayıs 2021

AKP’li Tolga Ağar’dan Peker’e yalanlama

AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, kendisini ölü bulunan bir kadınla ilişkilendiren organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i yalanladı.

CHP, iktidarı yalancılıkla suçladı: Hani aracı firma yoktu?

CHP Sinovac aşısı için Çinli üreteciyle imzalanan sözleşmeyi ifşa ederek aşıların Türkiye’ye Keymen İlaç tarafından ithal edildiğini duyurdu. Öztrak, “Demek ki biz ‘Aracı firma var’ derken doğru söylüyormuşuz, ‘Hayır, yok’ diyenler de yalan söylüyormuş” dedi.

Reklam

Erdoğan da aşıda patente karşı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 aşısında patente karşı olduklarını söyledi.

TÜİK tarihinde ilk: Enflasyon Araştırma Grubu hakkında suç duyurusu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Bu, TÜİK tarihinde bir ilk.

Doge’de korkutan düşüş, Musk bu kez uyardı

Son bir haftada değerini neredeyse iki katına çıkaran Dogecoin’de birden aşağı salan fiyat yatırımcıları korkuttu. Attığı tweetlerle Doge’nin fiyatlanmasında önemli rol oynayan Elon Musk’dan da yatırımcılara uyarı var.

Reklam

Maksat hasıl olmuş: AKP, CHP’yi hedef aldığı animasyonu sildi

AKP’nin Twitter hesabından paylaşılan ‘Yalan Üretim Merkezi’ isimlianimasyon video silindi. AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, “Maksat hasıl oldu” dedi.

Savunma Sanayii başkanı duyurdu: F-35 için ABD’yle diyalog süreci

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 uçakları için ABD ile Türkiye’nin diyalog sürecine başlayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, yerli turiste sığındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hazirana kadar ‘turistin görebileceği herkes’in aşılanacağı sözüyle, turizm çalışanlarını kastettiğini belirtirken, halkı aşağılama anlamına gelmeyeceğini aktardı.

Pandemi en çok öğrencileri yıpratmış, memurların kafası nispeten rahat

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren evden çalışma varoluşsal kaygıları artırdı. Bir araştırmaya göre işe gidip gelenlerin kaygı düzeyi daha düşük. Pandemide aile bağlarının güçlendiği yönündeki algı da değişti.

Şaka değil gerçek… Önce suç duyurusu, sonra etiket: MehmetCeyhanTutuklansın

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında ‘alenen nitelikli hakaret ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle’ suç duyurusunda bulunuldu. Kısa süre sonra Twitter’da ‘MehmetCeyhanTutuklansın’ etiketi altında on binlerce paylaşım yapıldı.

İBB sözcüsü duyurdu: Bakırköy’deki Halk Ekmek büfesi dün gece yakılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Bakırköy’deki bir Halk Ekmek büfesinin dün gece yakıldığını duyurdu.

Gökyüzündeki parlamalar Starlink uydularıymış

Fotoğraf: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gökyüzündeki parlamaların, ‘Starlink Leo Uyduları Güneş Panelleri’nden kaynaklandığını bildirdi.

Harput Kalesi’nde 2 bin 800 yıllık tapınak alanı bulundu

Fotoğraf: DHA

Unesco Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan Elazığ’daki Harput Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin 800 yıllık ‘açık hava tapınak alanı’ bulundu. Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, bulunan tapınağın, Harput’un UNESCO asıl listesine alınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Flamingolar bu yıl bir ay erken geldi

Van Gölü havzasındaki sulak alanları yaz aylarında mesken tutan binlerce flamingo, en önemli yaşam alanlarından biri Erçek Gölü’ne bir ay erken geldi.