Harput Kalesi’nde 2 bin 800 yıllık tapınak alanı bulundu

Unesco Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan Elazığ’daki Harput Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin 800 yıllık ‘açık hava tapınak alanı’ bulundu. Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, bulunan tapınağın, Harput’un UNESCO asıl listesine alınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Fotoğraflar: DHA

Elazığ´da M.Ö. 8’inci yüzyılda Urartu Krallığı tarafından inşa edilen Harput Kalesi’ndeki kazı çalışmalarında, güneybatı kısmında bulunan açık hava tapınak alanında kurban kesim yeri, oturma yerleri, basamaklar, nişler ve çeşitli amaçlar için yapılan farklı şekil ve büyüklüklerdeki oyuklar yer alıyor. Alanın, dini törenlerde kullanıldığı tahmin ediliyor.

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Bununla kaledeki Urartu dönemine ait tapınak alanı sayısının üçe çıktığını ifade eden Aytaç şunları söyledi:



“Bulunduğumuz kutsal alanın geniş alanda çift yönlü basamakların olduğu, kurban kesim alanının varlığı, töreni izleyenlerin basamaklarla batıya doğru alanlarda izlediklerini ve diğer bilgiler ile beraber çok önemli bir alan olduğunu tespit ettik. Üç tane Urartu dönemine ait mabet ya da kutsal alanın varlığı Urartuların batı sınırındaki Harput’un dini alanda da önemli olduğunu gösterdi.”

Aytaç, alanı bu sene içinde turizme açmayı hedeflediklerinin altnı çizdi.