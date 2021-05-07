Ruslar sıcak denizlere indi, Türkler evde

Kısıtlamadan muaf tutulan Rus turistler Antalya sahillerinin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de koronavirüs vaka sayılarının düşürülebilmesi için 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma kararı alınmıştı.

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Ancak ülkeye gelen yabancı turistler yasaktan muaf.



Özellikle sahil kesimlerinde denize girmek isteyen Türk vatandaşlarına, zabıtalar müdahale edip ceza kesiyor.



Konu sosyal medyada da sıklıkla ti’ye alınıyor.

Durun, ceza yazmayın, ben Polonyalıyım. Denize girme hakkım var. pic.twitter.com/zx4pawkaMr — Kaan Durmaz (@Balnazat) May 2, 2021

Hal böyle olunca Antalya sahilleri de tamamen Rus turistlere kalmış durumda.

Ruslar bugün hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte doyasıya denize girip güneşlendi.



Tatil için Antalya’ya gelen 26 yaşındaki Anastasia Osogostok, “İstanbul’un ardından Antalya çok iyi geldi. Yedi gündür buradayım. Sokaklar bomboş. Sahilde ise sadece yabancılar var. Güneş ve deniz muhteşem” dedi.