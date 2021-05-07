İkizderelilerden muhalefete: Geliyorsunuz ama iş makineleri çalışmaya devam ediyor

AYŞEGÜL KASAP

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi’nde taş ocağına karşı 21 Nisan’dan bu yana halk direnişi sürüyor.

Bölgeye birçok partiden vekiller de gidiyor Ancak İkizdereliler vekillere kırgın. Nedenini Diken’e konuşan bir İkizdereli şu ifadelerle özetliyor: “İş makinelerini durdurmuyorlar. Gelmelerin katkısı bizden çok kendilerine.”

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Fotoğraf: Diken

Cengiz Holding tarafından Rize sahilinde yürütülen İyidere Lojistik Limanı inşaatında kullanılmak üzere İşkencedere’de açılmak istenen taş ocağı için 21 Nisan’da yol yapım çalışmaları başlatılmıştı.

‘Milletvekillerinden çalışmaları durdurmalarını istedik’

Milletvekilleri geldiği zaman çalışmaların durabileceğini düşündüklerini söylüyor Bestan Albayrak: “Bizim talebimiz, bu pandemi yasakları döneminde şantiye çalışmalarını durdurmaları yönündeydi. Onlara ‘15 gün siz engelleyin sonrasını bize bırakın’ dedik. Çünkü yasaklar kalkacaktı, biz çok rahatlıkla orada olacaktık, insanlar daha kalabalık olacaktı. “

Bölgeye hemen hemen her partiden milletvekili gidiyor, konuşmalar yapıyor ancak iş makinaları çalışmaya devam ediyor.

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‘Milletvekillerinin katkıları bizden çok kendilerine’

Fotoğraf: @MTanal

Albayrak şöyle devam ediyor: “Yaptıkları basında yer buluyor sadece. O basına biz de ulaşıyoruz zaten. Bugün de milletvekili gelecek ama milletvekili geldiği zaman iş makineleri çalışmaya devam ediyor. Her gün 100 metre ilerliyorlar. Beş kişi 10 kişi geldiklerinde makinelerin önünde durdukları zaman bize en büyük katkıları bu olur. Geliyorlar ama bize katkıları az. Gelmelerinin katkısı kendilerine daha çok. Doğa haklıdır, doğa diyor ki gelin iş makinelerinin önüne oturun…”

‘Milletvekilleri bizimle orada direnişte bulunmalı’

İkizdere’de birçok kişi Bestan Albayrak’la aynı fikirde.

Babasıyla bölgedeki durumu her gün kritik ettiklerini belirten Ceren Baş şunları söylüyor: “Milletvekilleri geliyor ama kendilerine prim çıkarıyorlar sadece. Bu insanlar halkın vekili, bizimle orada direnişte bulunmalı. Bölgede bulunan babam bana, çok az kişi olduklarını, gelen kişilerin fotoğraf çektirip gittiğini söyledi.”

İşkencedere Vadisi, UNESCO tarafından korunması gereken 254 vadiden 53’üncü sırada yer alıyor.