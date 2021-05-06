İkizdere’de ‘filmin sonu’ Kanlımezra’da yaşanmış: Başrolde Cengiz Holding

Rize’nin İkizdere ilçesinde açılmak istenen taş ocağıyla gündeme gelen doğa talanı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında kullanılmak amacıyla tahrip edilen ormanlık ve dağlık alan Kanlımezra’yı akıllara getirdi.

Fotoğraflar: Sözcü

İkizdere’de, Cengiz Holding tarafından Rize sahilinde yürütülen İyidere Lojistik Limanı inşaatında kullanılmak üzere açılmak istenen taş ocağı için yol yapım çalışmaları başlatılmıştı. Taş ocağı inşaatına karşı çıkan yöre halkı günlerdir direnişte.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca 1000 hektarlık alanda, Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olarak tanıtılan Rize-Artvin Havalimanı projesi de yine Cengiz Holding’e ait.

Havalimanı projesi için 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıktaki Tektaş Taş Ocakları’ndan kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre denizin doldurulmasında kullanılmak üzere 7 kilometre mesafede bulunan, taş ocağı yapılması planlanan yerlerden Subaşı’da halk ocak yapımına karşı çıkarak eylem yaptı.

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Defalarca gözaltına alınan köylüler taş ocağı projelerine dava açarken, Subaşı’na üç kilometre uzaklıktaki Kanlımezra’da taş ocağı faaliyete geçti. Dört yılın sonunda ise bir dağın iki yamacı ortadan kalktı.

Haberde görüşlerine yer verilen Sol Parti Parti Meclisi (PM) üyesi Alper Taş şunları söyledi: “Köyde her taraf toz toprak. Her gün patlatma sesinden ötürü gürültü var. 24 saat durmaksızın damperli kamyonlar gelip gidiyor. Bütün hayatımızı etkiliyor. Esas etki toz. İkizdere’de de olacak olan aynısıdır. Orada da alanı büyütmeye çalışacaklar.”