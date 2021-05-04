Cengiz İkizdere’de topu hükümete attı

Cengiz İnşaat, Rize’nin İkizdere ilçesinde açılması istenen taş ocağında topu hükümete attı.

Fotoğraf: Twitter

İlçede, Cengiz Holding tarafından Rize sahilinde yürütülen İyidere Lojistik Limanı inşaatında kullanılmak üzere açılmak istenen taş ocağı için yol yapım çalışmaları başlatılmıştı. Taş ocağı inşaatına karşı çıkan yöre halkı günlerdir direnişte.

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Şirketin açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait Rize İyidere Lojistik Limanı projesinin, bu işe ait ihaleyi kazanan Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklığı tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

‘Proje sahasının fiziki koşulları ve limanın inşa edileceği yer sebebiyle liman sahasında dolgu yapılması ve kullanılacak bu dolgu malzemesinin deniz suyuna dayanıklı olması gerektiği’ öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu amaçla projenin sahibi olan ilgili bakanlık (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığ) tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda uygun taş ocakları belirlenmiş, rezerv miktarı ve dayanıklılık değerleri dikkate alınarak koşulları sağlayan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden ilgili mevzuat kapsamında ham madde üretim izni alınmıştır.

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Bu süreçte yasal olarak ham maddenin temin edileceği taş ocağının seçilmesi konusunda, şirketimizin herhangi bir tespit yetkisi veya tasarrufunun bulunmadığını önemle belirtmek isteriz. Ham maddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir. Çevresel etkileri dikkate alınarak sürecin en başından itibaren ham maddenin temin edilebileceği tüm alternatif taş ocakları bakanlık tarafından araştırılmıştır.

Şirketimizin o bölgede yaşayan herkesin görüşlerini hassasiyetle ve ciddiyetle değerlendirdiğini bilmenizi isteriz. İmalatların tamamlanması ve liman için gerekli ham maddenin temini sonrasında taş ocağının rehabilitasyonu şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Taş ocağında maden araması yapıldığına, ocağın daha sonra farklı amaçlarla kullanılacağına dair iddialar asılsız olup Rize İyidere Lojistik Limanı projesile sınırlı ham madde temini tamamlandıktan sonra toprak üzerinde bitki ve ağaçlandırma çalışması yapılarak mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır.“