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Yaramazlara biraz batar!

Maksat hasıl olmuş: AKP, CHP’yi hedef aldığı animasyonu sildi

AKP’nin Twitter hesabından paylaşılan ‘Yalan Üretim Merkezi’ isimli animasyon video silindi. AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, “Maksat hasıl oldu” dedi.

Söz konusu videoda CHP genel merkez binasında bir ‘çılgın profesör’ CHP liderine yalanlar üretiyordu.

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Video yayılandıktan kısa süre sonra ters tepmiş, #128MilyarDolarNerede etiketi Twitter’da gündemin birinci sırasına oturmuştu.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerden Nagehan Alçı’nın bugünkü köşesinde bir duyumunu şöyle aktarmıştı: “Duyduğuma göre tabanda karşılık bulmuş görünse de parti içinde eski kuşak bazı isimler videoya daha doğrusu konvansiyonel olmayan siyaset yaklaşımına tepki koyuyorlarmış. İşin ciddiyetinin kaçtığını söylüyor ve itiraz ediyorlarmış.”

“Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık” diyen Hamza Dağ, Twitter üzerinden şunları kaydetti: “Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı, seviyenin korunduğu, aziz milletimize sadece gerçeklerle konuşacakları bir zemin istiyoruz. Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz.”

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