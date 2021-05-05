Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin videosu ters tepti: #128milyardolar yeniden Twitter’da gündem

AKP’nin ‘Yalan üretim merkezi başlıklı’ CHP animasyonu alay konusu oldu; #128MilyarDolarNerede etiketi gündemde birinci sıraya oturdu.

Fotoğraf: Twitter

AKP bugün Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcısı Faik Öztrak’ı içeren bir animasyon video yayımlamıştı.

Reklam

Söz konusu videoda CHP genel merkez binası olduğu anlaşılan bir binadaki ‘çılgın profesör’ CHP liderine yalanlar üretiyor.

Video yayımlandıktan kısa süre sonra #128MilyarDolarNerede etiketi Twitter’da gündemin birinci sırasına oturdu.

Muhalefet liderleri bugün Merkez Bankası rezervlerinden kaybolan 128 milyar doların nerede olduğu konusunda kendi aralarında ‘paslaşmışlardı.’

Reklam

128 milyar doların akıbeti

Muhalefet liderleri iz peşinde: Bu ülkenin 128 milyar doları ve damadı nerede?

‘128 milyar dolar nerede?’: Erdoğan ‘yalan’ diye kestirip attı

‘128 milyar dolar’: İtiraflar, çarpıtmalar ve gerçekler

‘128 milyar’ı Bahçeli buldu: Kasada

‘128 milyar dolar’da MB’nin açıklaması yetmedi, Hazine bakanı da topa girdi

Kılıçdaroğlu ‘128 milyar dolar’ın peşini bırakmıyor: Ne zaman, kime, kaça satıldı?

128 milyar dolar nerede? AKP’li Turan’dan yanıt yok suçlama var

MB başkanı ‘128 milyar dolar’da topu Hazine’ye attı

AKP’li Ünal, ‘128 milyar dolar nerede’ sorusu karşısında fena çuvalladı

Oyunu çıktı: 128 milyar dolar nerede?

CHP ‘128 milyar dolar’ı bu kez ‘doğrudan’ bakanlığa sordu

Kulis: ‘128 milyar dolar’ı en iyi savunan bakanlığı kapabilir

AKP’li vekilden ‘128 milyar dolar’lık ‘savunma’: Her şeyin bir bedeli var

‘128 milyar’ afişine bu kez ‘corona’ sansürü

‘128 milyar’a sıfır tolerans

Kılıçdaroğlu ‘128 milyar dolar nerede’ afişini bu kez Meclis kürsüsüne taşıdı

Albayrak, CHP’ye dava açıyor

SON HABERLER

Borsada şubattan beri kayıp yüzde 25

Borsa İstanbul’da şubattan itibaren dolar bazlı kayıp yüzde 25. Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması sonrası 157 bandına kadar gerileyen endeks, hafta ortasında ulaştığı 169 dolarla hala 2021 yılı ortalamasının altında.