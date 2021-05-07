AKP’nin ‘çok önemli yöneticisi’: Vallahi hiçbir etkimiz kalmadı

AKP’nin sosyal medyada hayli tiye alınan ‘Yalan Üretme Merkezi’ adlı animasyonu ‘yeni bir lisan ihtiyacı’nın sonucuymuş.

‘AK Parti’nin çok önemli yönetici aktörlerinden biri’ bir ay önce ‘aynen’ şöyle demiş: “Vallahi hiçbir etkimiz kalmadı. Gazetelerimiz 1 hafta çıkmasa halk bu gazetelerin yayınlanmadığını fark etmez. Şu tartışma programlarına onlarca arkadaşımızı ekranda parlasınlar diye gönderiyoruz. Onların önünü açıyoruz. Bu kadar çok sayıda yayına çıkmalarına imkan vermemize rağmen bir tanesi bile tesirli ve ünlü bir yorumcu olamadı. Milletin çok büyük çoğunluğu hele gençler hiçbirini tanımıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu vaziyetin farkında. Yeni bir lisana ihtiyaç var. Bunu araştırıyoruz.”

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Bu satırlar, iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerden Nagehan Alçı’nın bugünkü köşesinde yer aldı.

‘Bu kadar net özeleştiri üzerine’ Alçı da şaşırmış: “Demek ki AK Parti’nin yaşanan krizi görüp yeni bir dil aramasının neticesi bu video olacakmış.”

Alçı yazısında animasyonu ne kadar beğendiğini belirtmeyi de ihmal etmedi: “Partiye yöneltilen tenkitlere alışılmış reflekslerin dışında farklı bir tepki verilmiş bu sefer. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığını tebrik ederim. Açık konuşmak gerekirse epey zamandır zeka kırıntısı barındıran tek bir çıkış yapamıyordu AK Parti. Bu animasyon filmi o anlamda üzerine ölü toprağı serpilmiş parti kadrolarını canlandıracak mı, göreceğiz.”

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YALAN ÜRETİM MERKEZİ pic.twitter.com/yEmH7nqVF6 — AK Parti (@Akparti) May 5, 2021

Habertürk yazarı bir duyumunu da aktardı: “Ancak duyduğuma göre tabanda karşılık bulmuş görünse de parti içinde eski kuşak bazı isimler videoya daha doğrusu konvansiyonel olmayan siyaset yaklaşımına tepki koyuyorlarmış. İşin ciddiyetinin kaçtığını söylüyor ve itiraz ediyorlarmış.”

Söz konusu videoya CHP’nin bugün aynı yolla karşılık vermesi bekleniyor.