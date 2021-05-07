Sakız adasında bir mültecinin cansız bedeni fareler tarafından kemirilirken bulundu

Yunanistan’ın Sakız adasındaki bir sığınmacı kampında, genç bir Somalili öldükten 12 saat sonra fareler tarafından kemirilirken bulundu.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Guardian’da yer alan habere göre ismi henüz açıklanmayan 28 yaşındaki sığınmacı doğal bir nedenden ötürü hayatını kaybetti.

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Kampın yöneticisi şunları söyledi: “Onları ağırlıyor, besliyoruz. Sonuçta onlar insan, dışarı atamayız. Kamp 2016 yılında hızlı bir şekilde inşa edildi. Biri öldükten saatler sonra kemirgenler ortaya çıkabilir. Böcek ilacı kullanıyoruz, mümkün olan her şeyi yapıyoruz.“

Yunanistan Göçmenlik Bakanlığı, ‘talihsiz adam’ diye nitelediği göçmene yine de otopsi yapılacağını açıkladı.

Ancak kamptaki zorlu koşullar ilk kez haber konusu edilmiyor. Adadaki gözaltı merkezleri Covid-19 salgını nedeniyle de katı bir tecritte tutuluyor.

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‘Çocuklar sürekli fareler tarafından ısırılıyor’

Trajik ölümün ardından Yunanistan’ın kabul merkezlerindeki insanlık dramı yine tartışmaya açıldı.

Uluslararası insani yardım örgütü INTERSOS’un Yunanistan İdari Direktörü Dr. Apostolos Veizis, Yunan adalarındaki durumu şöyle anlattı: “Tek bir gerçek var. Yunan adaları aşırı kalabalık ve şartlar insanlık dışı. İnsanlar her gün farelere, çöplere ve şiddete maruz kalıyor. Adalardaki kliniklerde çocuklar genellikle fare ısırması belirtileriyle kabul ediliyor. İnsanların bu koşullarda yaşamak zorunda kalması utanç ve dehşet verici.“

Türkiye geçişleri azaltsa da sayı hala fazla

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile sığınmacı akınını durdurmak için masaya oturmasının ardından Yunan adaları şu anda bir tampon vazifesi görüyor. Türkiye’nin geçişleri kısıtlamasıyla adalara geçebilen sığınmacı sayısı azalsa da mevcut kamplardaki yoğunluk hala çok fazla.

Yardım fonları doğru şekilde kullanılmadı

Atina yönetiminin 2015 ile 2020 yılları arasında sığınmacı krizini yönetmek için AB fonlarından yaklaşık 3 milyar avroya yakın ödenek aldığı biliniyor. Ancak bu paranın gerekli yerlere gerekli şekilde harcanmadığı görüşü hakim.

10 yıldan fazla bir süredir adalarda çalışan Veizis yardım fonlarıyla ilgili, “Düzgün kullanılsaydı, yıllar sonra Orta Çağ’dan kalma, ölü bir adamın fareler tarafından saldırıya uğradığı bir sahneden bahsetmezdik. Bütün kamplar korkunç durumda” dedi.

‘Geri dönmeye mecbur bırakma politikası’

Yunanistan makamları geçen hafta sığınmacı kamplarında son gelen AB fonlarıyla önemli iyileştirmeler yapılacağını duyurdu. Paylaşılan bilgilerde ayrıca barınma tesislerindeki sayısnın 92 binden 56 bine kadar düşürüldüğü vurgulandı.



İnsani yardım kuruluşları ve Türkiye ise Yunanistan’ın dayak ve işkenceyle mültecileri Avrupa sınırlarından uzak tuttuğunu, mevcut mültecileri de insanlık dışı koşullarda geri dönmeye mecbur bıraktığını savunuyor.