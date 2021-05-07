Okullar, öğretmenlerin izinli olduğu 10,11 ve 12 Mayıs’ta uzaktan eğitime ara verecek

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10,11 ve 12 Mayıs’ta uzaktan eğitime ara verecek.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs’ta tatil olacak.

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Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.