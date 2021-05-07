Fransa Türkiye’den gelenlere 10 gün karantina uygulayacak

Fransa, Covid-19 nedeniyle Türkiye’den gelenlere karantina uygulanmasını zorunlu hale getirdi.

8 Mayıs Cumartesi geceyarısından itibaren başlayacak uygulamada karanti süresi 10 gün olacak.

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‘Vakalarda rekor artış gösteren Hindistan da listeye eklenmişti’

Geçtiğimiz ay varyant endişesi nedeniyle Brezilya’dan uçuşlar durdurulmuş, hemen ardından ise vaka oranlarında ve ölümlerde rekor artış görülen Hindistan da listeye dahil edilmişti.

Fransa’nın listeye eklediği diğer ülkeler ise Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar.