Vaka ve ölüm sayısında ‘rekor’!

Türkiye’de son 24 saatte 62 bin 797 Covid-19 vakası kayda geçerken 279 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 480 bin 146’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 734’e çıktı.

Bir günde 310 bin 420 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 42 milyon 509 bin 905’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 802, iyileşenlerin sayısı da 55 bin 413. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 18.