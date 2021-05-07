Şaka değil gerçek… Önce suç duyurusu, sonra etiket: MehmetCeyhanTutuklansın

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında ‘alenen nitelikli hakaret ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle’ suç duyurusunda bulunuldu. Kısa süre sonra Twitter’da ‘MehmetCeyhanTutuklansın’ etiketi altında on binlerce paylaşım yapıldı.
Suç duyurusunda bulunulan kişi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nın yanısıra Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin başkanlıklarını ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği’nin genel sekreterliğini yürütüyor.
Suç duyurusunda bulunan kişi ise Noel Baba Derneği Başkanı ve 5GVirusNews Platformu Sözcüsü Muammer Karabulut. Platformun bir diğer sözcüsü de Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak.
Suç duyurusu yapılan yer Antalya Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı.
Dilekçede ‘kanıt’ olarak Ceyhan’ın pandemi sürecinin başından bu yana yaptığı açıklamalar, ‘gerekçe’ olarak da söz konusu açıklamaların, ‘Covid-19 salgınının ekonomik, psikolojik ve sosyolojik yıpratıcılığına olumsuz yönde katkı sağlaması’ gösterildi.
Karabulut, bununla da yetinmeyip Ceyhan’ı ‘terör faaliyeti’ yürütmekle de suçladı: “Henüz faz çalışmaları tamamlanmayan, güvenilir bilimsel sonuçları olmadığından ruhsatı bulunmayan ve yasal bir zemini bulunmadığından dolayı da acil kullanım onayıyla ne idiğü belirsiz konumda olan aşılar için, bir bilim insanının halkı tehdit ederek korkutmasının karşılığı bilim yapmak değil resmen terör faaliyetlerdir.”
Haberin Habervaktim ve Akit gibi siteler üzerinden yayılmasının ardından kısa sürede Twitter’da MehmetCeyhanTutuklansın etiketi açıldı ve çok geçmeden on binlerce Tweet atıldı.