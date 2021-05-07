Şaka değil gerçek… Önce suç duyurusu, sonra etiket: MehmetCeyhanTutuklansın

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında ‘alenen nitelikli hakaret ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle’ suç duyurusunda bulunuldu. Kısa süre sonra Twitter’da ‘MehmetCeyhanTutuklansın’ etiketi altında on binlerce paylaşım yapıldı.

Suç duyurusunda bulunulan kişi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nın yanısıra Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin başkanlıklarını ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği’nin genel sekreterliğini yürütüyor.

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Suç duyurusunda bulunan kişi ise Noel Baba Derneği Başkanı ve 5GVirusNews Platformu Sözcüsü Muammer Karabulut. Platformun bir diğer sözcüsü de Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak.

Ruhsatı bulunmayan ve yasal bir zemini bulunmadığından dolayı da Acil Kullanım Onayı (AKO) ile ne idiğü belirsiz konumda olan aşılar için, bir bilim insanının halkı tehdit ederek korkutmasının karşılığı bilim yapmak değil resmen terör faaliyetlerdir.https://t.co/TQNUPQyQ1Q — 5G Virüs News – Platformu (@5gvirusnewss) May 6, 2021 5GVirusNews Platformu, paylaşımına bu görseli uygun buldu.

Suç duyurusu yapılan yer Antalya Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı.

Dilekçede ‘kanıt’ olarak Ceyhan’ın pandemi sürecinin başından bu yana yaptığı açıklamalar, ‘gerekçe’ olarak da söz konusu açıklamaların, ‘Covid-19 salgınının ekonomik, psikolojik ve sosyolojik yıpratıcılığına olumsuz yönde katkı sağlaması’ gösterildi.

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Karabulut, bununla da yetinmeyip Ceyhan’ı ‘terör faaliyeti’ yürütmekle de suçladı: “Henüz faz çalışmaları tamamlanmayan, güvenilir bilimsel sonuçları olmadığından ruhsatı bulunmayan ve yasal bir zemini bulunmadığından dolayı da acil kullanım onayıyla ne idiğü belirsiz konumda olan aşılar için, bir bilim insanının halkı tehdit ederek korkutmasının karşılığı bilim yapmak değil resmen terör faaliyetlerdir.”

Haberin Habervaktim ve Akit gibi siteler üzerinden yayılmasının ardından kısa sürede Twitter’da MehmetCeyhanTutuklansın etiketi açıldı ve çok geçmeden on binlerce Tweet atıldı.

Görüldüğü gibi ben de eleştirdim.

Ama hedef şaşırtmayalım. #mehmetceyhantutuklansın ne demek?

Siz her gün COVID'den iki uçak dolusu insanımızın ölümünü önleyemeyenlere..

Yoksula, işsize, esnafa yardım edemeyenlere..

Turizm sezonu gelmeden aşılamayı beceremeyenlere bakın önce. https://t.co/oGiaMK1n9O — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) May 6, 2021

Bilgi kirliliğine neden olan ve halk sağlığını önce psikolojik sonda tıbbi bir şekilde tehdit eden, Mehmet Ceyhan’ın televizyonlara çıkması engellenmeli, tutarsızlıkları ve küresel sisteme hizmet eden açıklamaları ile halkın nefretini kazanmayı başardı! #MehmetCeyhanTutuklansın — Said Ercan 🇹🇷 🌍 (@saidercan) May 6, 2021

Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusu: Yaptığı terör suçu https://t.co/JCdqDcY8HZ — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) May 6, 2021

AKP trolleri COVID konusunda beceriksizliklerini örtmek için #MehmetCeyhanTutuklansın diye tag açmışlar.

Ben de Hoca'yı eleştirdim ama..

Ülkeyi Roma arenasına döndürdüler.

Tribünlerdem adeta "öldür öldür" diye bağırıyorlar.

İnsaf! https://t.co/sOtePmNuKq — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) May 6, 2021

mehmet ceyhan hakkında terörden suç duyurusunda bulunulmuş.. fazlasıyla müstahak.. bir doktor düşünün kendiyle aynı şeyi söylemiyor diye başka doktora yani karatay’a suç duyurusunda bulunuyor.. bu canlı bi de bilim adamı diye tv tv dolaşıyor.. ve terör saçıyor.. — Cemil Barlas (@secondvirus) May 6, 2021

Günlerdir yazıyoruz…



Yetmez Sayın @drfahrettinkoca, bu adamın arkasındakiler günde 5 TV kanalı gezerken HİÇBİR SORUŞTURMA açmadan MAAŞ VERENLER de açıklanmalı…



Sadece oğlu PFİZER sorumlusu diye taviz kabul edilemez.



#mehmetceyhantutuklansın https://t.co/0mjCfPpnoP — Volkan OKÇU (@BaranKk20) May 6, 2021