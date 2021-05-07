CHP, iktidarı yalancılıkla suçladı: Hani aracı firma yoktu?

CHP Sinovac aşısı için Çinli üreteciyle imzalanan sözleşmeyi ifşa ederek aşıların Türkiye’ye Keymen İlaç tarafından ithal edildiğini duyurdu. Öztrak, “Demek ki biz ‘Aracı firma var’ derken doğru söylüyormuşuz, ‘Hayır, yok’ diyenler de yalan söylüyormuş” dedi.

Fotoğraf: Reuters

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bugüne kadar defalarca kez sorduğumuz ama hükümet tarafından açıklanmayan Çin aşısıyla ilgili sözleşmenin bilgilerine ulaştık” dedi.

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Öztrak şunları kaydetti:

“Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sinovac şirketi ve Keymen İlaç San. ve Tic. AŞ ile bu sözleşmeyi imzalamış. 24 Kasım 2020 tarih ve 2020-991 numaralı sözleşme. Yüklenici firma corona virüs aşısını, Devlet Malzeme Ofisi’ne KDV hariç 12 dolardan satmayı taahhüt ediyor. Yapılan aşılar ortada, bugüne kadar Türkiye’de 14 milyonu birinci doz, 10 milyonu ikinci doz olmak üzere küsuratları dahil 24,5 milyon doz aşı uygulandı. Elde topu topu 4,5 milyon doz aşı var. Bunu gören bakan geçtiğimiz günlerde de ‘Aşı tedarikinde önümüzdeki iki ay sıkıntı var’ deyiverdi. Ama saraydan zılgıtı yiyince sert bir U dönüşü yaptı. Erdoğan inşallahla, maşallahla bir aşı tedarik takvimi açıkladı, daha önce nisan ayı için söz verdiği yerli aşı için de ‘Bana söz verdiler, eylül-ekimde üretime geçilecek’ dedi. Tüm dünya aşı tedariki ve çeşitlendirmesi içi sözleşmeleri geçtiğimiz yıl tamamladı… Bunlar ise hala ‘inşallah’ diyerek aşı kovalıyorlar.”

’50 milyon doz aşı nerede’

“Sorularımızın muhatabı, artık yalancı çoban durumuna düşmüş sağlık bakanı değil, DMO’nun ilgili kuruluşu olduğu Hazine ve Maliye bakanına soruyoruz” diyen Öztrak, şöyle devam etti: “Tarihini, sayısını ve özet bilgilerini verdiğimiz bu sözleşme gereği, şubat ayı sonu itibariyle Türkiye’ye teslim edilmiş olması gereken 50 milyon doz aşı nerede? Şubat sonuna kadar teslim edileceği söylenen 50 milyon doz aşıdan, teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için hangi işlemi yaptınız? Sözleşmeye aykırı şekilde teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için bu sözleşme kapsamında hangi yaptırım ya da yaptırımlar uygulandı?

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Bu aşı meselesinin en başında, ‘Keymen İlaç aracı firma değil, sadece lojistik süreci yürütüyor’ demiştiniz. Sonra aracı olduğu ortaya çıkan bu firmanın teminat bile veremediği görülüyor. Sinovac, ilk 1 milyon doz aşıyı hibe diye göndermişti. Sonra bunu Keymen adına DMO’ya teminat versin diye gönderdiği, Keymen’in de aşıyı devlete parayla satarak aldığı 12 milyon doları, DMO’ya teminat ve diğer masraflar için yatırdığı ortaya çıktı. Bu teminat ne oldu? Firma edimini zamanında yerine getirmediği için el kondu mu? Bu aşılar gelmediyse, gecikmenin gerekçesi ne? Bir teminatı bile veremeyen firmaya, koca ülkenin sağlığını nasıl emanet edebildiniz?”