Gökyüzündeki parlamalar Starlink uydularıymış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gökyüzündeki parlamaların, ‘Starlink Leo Uyduları Güneş Panelleri’nden kaynaklandığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da dün akşam saat 22:00 sıralarında birçok kişi, gökyüzüne baktığında, sıralı olarak peş peşe ilerleyen ışıkları gördü. Birçok kişi çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

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Twitter hesabından bilgi veren Varank, parlamaların Starlink Leo Uyduları’nın geçişinden kaynaklandığını belirtirken, olayın Antalya Bakırlıtepe TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen kuzey-batı ufkunda görüntülendiğini kaydetti.

TUG’un açıklamasında da ‘Starlink Uydu Ağı’ projesi kapsamında, yer çevresinde LEO yörüngelere iletişim uyduları yerleştirildiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamaların zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebildiği aktarılan açıklamada şöyle dendi: “Böyle bir parlama, dün gece yerel saatle 22.05 civarında TUG’da bulunan Tüm Gökyüzü Kamerası ile görüntülenmiştir. TUG Bakırlıtepe yerleşkesi 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan, dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir. Resim alındığında, gökyüzünde yaygın bulutlar olmasına rağmen Starlink uydularının yüksek parlaklığı nedeniyle görüntülenebilmiştir. Resimde kuzey-batı ufkunda görülen parlama Starlink uydularından kaynaklı parlamadır.”

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Uydular ne işe yarıyor?

TRT Haber’e konuşan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Sacit Özdemir ise söz konusu uyduları Elon Musk’ın şirketi Space X tarafından alçak yörüngeye yerleştirilen uyguların olduğunu söyledi.

“Bunların sayısı arttıkça gökyüzünde bu tür uyduları daha fazla göreceğiz” diyen Özdemir, ilerleyen zamanda, yaz ayları boyunca, açık gecelerde bu uyduların daha fazla görülebileceğini aktardı. Müdür, uyduların interneti çok daha hızlı hale gelebileceğini kaydetti.

ABD’li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, uzaydan internet projesi Starlink için ilk 60 uyduyu Falcon 9 roketiyle 24 Mayıs 2019’da Uzay’a göndermişti. Proje kapsamında toplamda 12 bin uydu gönderilmesi planlanmıştı.

AA’nın aktardığına göre parlamalar, Çin’in kontrolden çıkan uydusuna ait olduğu düşünülerek paniğe neden oldu.

Bunun nedendi ise ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Çin’e ait kontrolden çıkmış bir roketin, hafta sonu Dünya’ya düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiğini bildirilmiş olmasıydı.