Adalar’ı ‘bozacak’ yapılaşmaya ‘dur’

CANAN COŞKUN

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Adalar’da tarihi dokuyu bozacak yapılaşmanın önünü açan ‘geçiş dönemi yapılaşma koşulları’nın durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Dava dosyasına mimar, çevre mühendisi, peyzaj mimarı, harita mühendisi, arkeolog ve şehir plancılarından oluşan yedi kişilik bilirkişi heyetinin raporu girmişti. Raporda, ‘parsel odaklı bir yaklaşımın geliştirildiği, kararlardaki belirsizliğin alanın kendine özgü dokusuyla uyumsuz yapılaşmanın oluşmasına neden olabileceği’ belirtilmişti.

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‘Modern yapıların yıkımına yol açabilir’

İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi bu raporu hükme esas aldı: “Parsel odaklı bir yaklaşımın geliştirildiği görülmekte olup özellikle parsel özellikleri yönünden geliştirilen kararlarda yer alan belirsizlik alanın kendine özgü dokusuyla uyumsuz yapılaşmanın oluşmasına neden olabilecektir.”

Büyükada’da 17, Heybeliada’da 12, Burgazada’da dokuz ve Kınalıada’da beş yapının tescil işleminin 208 yılında tamamlandığı, daha tescillenmesi gereken çok sayıda nitelikli modern mimarlık yapısı bulunduğu hatırlatılan kararda yapılaşmanın önü açılacağı için bu yapıların yıkılma risklerinin artacağı, bu durumun Adalar’ın kültürel değerlerinin de olumsuz yönde etkilenmesine neden olabileceği belirtildi.

Bu nedenlerle ‘geçiş dönemi yapılaşma koşulları’nın planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığına karar verilerek yürütmenin durdurulmasına hükmedildi.

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‘İmar planı çalışmaları başladı’

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, Diken’e mahkemenin kararından sonra Adalar’daki imar durumunun nasıl olacağıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Adalar’da zaten imar planı yoktu. Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları plan gibi ikâme ediliyordu. Bunun hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildiği için şimdi hızlı bir şekilde ‘koruma amaçlı bir imar planı’nın yapılması gerekiyor. Bizim baştan beri talep ettiğimiz buydu. Adalar’da artık hukuken yeni bir yapı inşa edilmesi mümkün değil. Bildiğimiz kadarıyla Adalar’a ilişkin imar planı çalışmaları başladı. Yeni planın mahkemenin gerekçelerinin göz önünde bulundurularak yapılması, iptale ilişkin gerekçelerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Adalar belediyesine, koruma kuruluna ve bize düşen görev bu.”