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Yaramazlara biraz batar!

İBB sözcüsü duyurdu: Bakırköy’deki Halk Ekmek büfesi dün gece yakılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Bakırköy’deki bir Halk Ekmek büfesinin dün gece yakıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Ongun, Twitter paylaşımında ‘sabotajcıların tespiti için çalışmalar devam ettiğini’ ifade ederek şunları kaydetti: “İstanbul İtfaiyemizin raporuna göre Bakırköy’deki Halk Ekmek büfemiz mobese kayıtlarında tespit edildiği üzere kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece yakılmıştır.”

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İBB’nin Halk Ekmek büfeleri ilk kez gündeme gelmiyor. Daha önce de Üsküdar’da yerleştirilmek istenen büfe belediye ekipleri tarafından engellenmeye çalışılmıştı.

Üsküdar belediyesi, İBB’nin Halk Ekmek büfesi kurmasını engelledi

Video | Üsküdar’da Halk Ekmek büfeleri kaldırılmak istendi

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