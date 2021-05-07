Erdoğan da aşıda patente karşı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 aşısında patente karşı olduklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasını desteklediğini, Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) gerekli müzakerelere katılacağını duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB) de ABD’nin önerisinin görüşülebileceğini bildirmişti.

Reklam

İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazı kılmasının ardından gazetecilere konuşan cumhurbaşkanı, ‘tüm insanlığın ortak malı’ dediği ilimde kıskançlık olmayacağını ifade etti.

“Hele hele insanlığın sağlığıyla ilgili bir konuda ‘Biz ürettik kimseye vermeyiz’ anlayışı oldukça yanlıştır” diyen Erdoğan, Türkiye’nin üreteceği aşıyı herkesle paylaşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk.”

Reklam

Mısır’la geniş diyalog

Erdoğan’ın diğer konularla ilgili açıklaması şöyle:

* Mısır halkına yönelik tavrımız çok çok olumludur. Mısır halkı ile Türk milletinin tarihe dayalı olan bir birlikteliği var. Bir düşman kardeşler olarak değil dost olarak Mısır halkıyla bu birlikteliği yeniden kazanmak, yeniden devam ettirmenin gayreti içindeyiz.

* Mısır halkını zorla Yunan halkıyla birlikte görmek bizi üzer. Bunu da daha önce söylemiştim. Yeni süreç başladı ve bu süreç içerisinde önce istihbarat birimlerimiz görüşmeye başladılar, Dışişleri görüşmeye başladı, bunu genişleterek devam ettireceğiz.

Anayasa muhalefete de sunulacak

* Yeni anayasayla alakalı olarak bizim Devlet beyle (Bahçeli) zaman zaman görüşmelerimiz oluyor. Bu görüşmelerde birçok meseleyi görüşme imkanı buluyoruz. Yeni anayasayla ilgili konuları da görüştük. Şu anda onlar belli bir nokraya geldiler, hazırlıklarını da bize gönderdiler. bizim hazırlığımız da bitmek üzere, biz de kendilerine takdim edeceğiz.

* Sonra ortak bir çalışma yapacağız ve bununla kalmayıp muhalefete de takdim edeceğiz. Sivil toplum örgütleriyle de bu çalışmaları paylaşmak suretiyle milletin genelinin kabul edeceği bir anayasayı çıkartalım istiyoruz.