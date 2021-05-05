ABD Covid-19 aşılarının patent hakkının kaldırılmasını destekleme kararı aldı

ABD, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet ve ticaret haklarının kaldırılmasını destekleme kararı aldı.

Fotoğraf: AA

ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Katherine Tai, Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) gerekli müzakerelere katılacaklarını duyurdu.

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‘Olağanüstü zamanların olağanüstü önlemler gerektirdiğine’ dikkat çeken Tai, “ABD yönetimi, fikri mülkiyet haklarının korunmasına güçlü biçimde inanmakla birlikte salgını sona erdirebilmek için Covid-19 aşıları için bu haklardan feragat edilmesini desteklemektedir” dedi.

Ticaret temsilcisi, ayrıca bu aşılar için gerekli ham maddelerin üretiminin artırılması için de çalışılacağını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugün düzenlediği basın toplantısında, aşılar üzerindeki patent haklarının kaldırılmasının gündemde bulunduğunu ancak henüz bir karar alınmadığını belirtmişti.

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En önemli üreticilerden Alman ilaç firması BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise ‘üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini’ dile getirmişti.