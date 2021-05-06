AB: Covid-19 aşılarında patentlerin askıya alınmasını müzakere etmeye hazırız

ABD’nin Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet ve ticaret haklarının kaldırılması yönündeki adımına Avrupa Birliği’nden (AB) destek geldi.

ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Katherine Tai, Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet ve ticaret haklarının kaldırılması için Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) gerekli müzakerelere katılacaklarını duyurmuştu.

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AB hazır

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen , AB’nin ABD’nin önerisini görüşmeye istekli olduğunu söyledi.

Von der Leyen “AB, krizi etkili ve pragmatik bir şekilde ele alan her türlü öneriye açık. Bu nedenle, ABD’nin teklifinin bu hedefe ulaşmaya nasıl yardım edeciğini tartışmaya hazırız” dedi.