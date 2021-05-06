Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB: Covid-19 aşılarında patentlerin askıya alınmasını müzakere etmeye hazırız

ABD’nin Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet ve ticaret haklarının kaldırılması yönündeki adımına Avrupa Birliği’nden (AB) destek geldi.

ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Katherine Tai, Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet ve ticaret haklarının kaldırılması için Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) gerekli müzakerelere katılacaklarını duyurmuştu.

Reklam

AB hazır

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen , AB’nin ABD’nin önerisini görüşmeye istekli olduğunu söyledi.

Von der Leyen “AB, krizi etkili ve pragmatik bir şekilde ele alan her türlü öneriye açık. Bu nedenle, ABD’nin teklifinin bu hedefe ulaşmaya nasıl yardım edeciğini tartışmaya hazırız” dedi.

ABD Covid-19 aşılarının patent hakkının kaldırılmasını destekleme kararı aldı

SON HABERLER

Bir denizyıldızı hikayesi: Türkiye’nin ilk ve tek mercan transplantasyonu

Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin yürüttüğü, Türkiye’nin ilk ve tek mercan transplantasyonu projesinin amacı Demokrasi ve Özgürlük Adası (Yassıada) ve Sivriada etrafındaki, inşaat çalışmalarından ve deniz kirliliğinden etkilenen mercanları, Tavşan Adası gibi insana kapalı bir alana getirip, suyun 30 metre altında transplante ederek çoğaltmak ve burada bir mercan resifi oluşturmak. 

Bir doktor neden ‘oksijen topu’na dönüşmek ister?

14 aydır Covid-19 hastalarına nefes olmaya çalışan anestezi ve reanimasyon uzmanı Serpil Özsezgin, bazen hastayı entübe de etseler, makinaya da bağlasalar oksijenin yükselmediğinden yakınarak, “Oksijen topu olup akciğerlerine akmak istediğim zamanlar oluyor” diyor.