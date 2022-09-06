Akşam Postası / 6 Eylül 2022

Kılıçdaroğlu’na göre Gürsel Tekin’in HDP açıklaması ‘maksadını aştı’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında HDP’ye bakanlık verilebileceğini söylemişti. CHP kaynaklarına göre partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekin’in açıklamalarının ‘maksadını aştığını’ düşünüyor.

Gülşen, 21 Ekim’de hakim karşısına çıkacak

Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken imam hatiplilerle ilgili kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip jet hızıyla tutuklanan, daha sonra da ev hapsiyle tahliyesine karar verilen şarkıcı Gülşen’in yargılanmasına 21 Ekim’de başlanacak.

Erdoğan’dan aynı nakarat: Bir gece ansızın gelebiliriz, bu bir rüya değil

Bosna-Hersek’te konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan hakkındaki, “Türkiye gerçekten bir Avrupa Birliği ülkesine askeri operasyon düzenlemeyi düşünüyor mu” sorusunu, “Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. ‘Eğer bir gece ansızın gelebiliriz’ diyorsak vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek yanıtladı.

Bosna-Hersek’e sadece kimlikle seyahat edilebilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek’le Türkiye arasındaki seyahatlerin kimlikle yapılabileceğini açıkladı. Erdoğan’ın yarın Sırbistan’la da buna benzer bir uygulamayı açıklaması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu: Kurumlardan bilgi gelmeye devam ediyor

Türkiye’nin seçim atmosferine girdiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kanunundaki değişikliğin nisanda sona ereceğini hatırlatarak, bu dönemde erken seçimi ‘güçlü olasılık’ gördüğünü söyledi.

Kültür bakanı paralel evrenden bildirdi: Hedefimiz, festivalleri herkese ulaştırmak

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, İslamcı gruplar tarafından hedef gösterildikten sonra iktidarın iptal ettiği konser ve festival gibi etkinliklerini görmezden gelerek, “Dünyada bu kadar geniş çapta, kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiren ender ülkelerden biriyiz” dedi.

Nebati yeni kredi paketi hazırlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni bir kredi paketi hazırladığı belirtildi.

‘Dini değerler’ soruşturması: Celal Şengör ifade için adliyede

23 Mayıs’ta katıldığı bir programda “Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim“ diyen Prof. Dr. Celal Şengör’e ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şengör, ifade vermek için adliyeye gitti.

‘Polisin promosyonunu’ soran CHP’li Bakan hakkında Emniyet’ten suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), müdürlüklerin promosyon anlaşması yetkilerini elinden alıp Vakıfbank’la anlaşmasını gündeme getirerek, bunun Emniyet’e araç alınması karşılığında yapıldığı iddialarını soran CHP Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘Rant kulesi’ TOGO’nun sahibi şikayet etti; mimar odası başkanı memuriyetten atıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından dosyası Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş memuriyetten çıkarıldı.

Boğaziçi’nden uzaklaştırılan Prof. Zenginobuz: Kabullerin çoğu şaibeli

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım’ Naci İnci yönetiminin görevinden uzaklaştırdığı ekonomi bölümü başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, “Ekonomi bölümünde dört kabulden üçü şaibeli. Kapalı kapılar ardından Boğaziçi’ni bitirmek istiyorlar” dedi.

Tarkan’ın İzmir konseri için Kordon’daki balkonlu evler 500 dolara kiralık

İzmir Gündoğdu Meydanı’nda 9 Eylül’de düzenlenecek Tarkan konseri için Kordon’daki balkonlu evler, geceliği 100 dolardan başlayıp 500 dolara kadar kiraya veriliyor.

İBB yetkilisi fotoğrafla anlattı: El konan yalılarda ‘imar vurgunu’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB’nin mülkiyetinden alınarak Hazine’ye devredilen Fehime ve Hatice Sultan yalılarında ‘restorasyon bahanesiyle imar vurgunu yapıldığını’ paylaştığı görüntülerle anlattı: “Tarihi saraylar mahvedilmiş, sözde restorasyon adı altında bir otel şantiyesine döndürülmüş.”

Rusya, savaş döneminde fosil yakıttan 158 milyar avro kazandı

Rusya, Ukrayna’da başlattığı savaşın ilk altı ayında petrol, doğalgaz ve kömür ihracatından 158 milyar avro kazandı. Bu dönemde fosil yakıt fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması düşen ihracata rağmen Rusya’nın rekor kazanç elde etmesini sağladı.

İBB yetkilisi fotoğrafla anlattı: El konan yalılarda ‘imar vurgunu’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB’nin mülkiyetinden alınarak Hazine’ye devredilen Fehime ve Hatice Sultan yalılarında ‘restorasyon bahanesiyle imar vurgunu yapıldığını’ paylaştığı görüntülerle anlattı: “Tarihi saraylar mahvedilmiş, sözde restorasyon adı altında bir otel şantiyesine döndürülmüş.”

Çin ‘solunabilir’ Covid-19 aşısına onay verdi

CanSino Biotech’in geliştirdiği ‘Convidecia Air’, Covid-19 aşıları arasında enjektör yerine ‘nebulizatör‘ (fısfıs) ile uygulanan ilk örnek olacak.

Hava kirliliği raporu: Türkiye’de nüfusun tamamı limitin aşıldığı bölgelerde

Çevre örgütü Greenpeace’in 7 Eylül BM Uluslararası Temiz Hava Günü için yayımladığı rapor, evrensel bir sorun olmasına rağmen hava kirliliğiyle ilgili risklerin dünya nüfusunda eşit dağılmadığını, bazı grupların daha büyük risk altında olduğunu gösterdi.

Analiz: Kripto paralar dar bandı kırmaya hazır

Kripto para piyasası, neredeyse son iki yıldaki en dar işlem aralığından çıkmaya hazır görünüyor. En büyük kripto para birimleri Bitcoin ve Ether’in değerindeki düşüşe rağmen kaldıraç oranları hala çok yüksek. Bir başka deyişle, piyasadaki oyuncular kar beklentisiyle, borçlanarak kripto paralara yatırıma devam ediyor.

