‘Rant kulesi’ TOGO’nun sahibi şikayet etti; mimar odası başkanı memuriyetten atıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından dosyası Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş memuriyetten çıkarıldı.

Kent suçlarına karşı mücadelesiyle bilinen Karakuş’un, tartışmaların odağındaki ‘rant projesi’ TOGO Kuleleri’nin sahibi Sinan Aygün tarafından şikayet edildiği belirtildi.

Fotoğraf: Diken/AA-Twitter

CHP’den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Aygün’ün TOGO Kuleleri’yle ilgili davada taraf olan ve Çankaya Belediyesi’nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş hakkında ‘işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı’ gerekçesiyle şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında ‘memurluktan atılması’ için soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporu uyarınca Karakuş hakkında soruşturma açılmasına izin vermiş, bunun üzerine Karakuş ve Çankaya Belediyesi, soruşturma izninin iptali için Danıştay’da dava açmıştı.

Danıştay 18’inci Dairesi, Karakuş hakkında Çankaya Belediyesi’ndeki görevini aksattığı gerekçesiyle verilen soruşturma iznini iptal etmişti.

Evrensel’in aktardığı habere göre soruşturma izni iptal edilmesine rağmen Danıştay kararını yok sayan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Karakuş’un ‘memurluktan çıkarılması’ için bugün toplandı. Toplantıda Karakuş hakkında memuriyetten çıkarılma cezası verildi.