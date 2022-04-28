Togo Kuleleri için yıkım kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Togo Kuleleri inşaatı için yıkım kararı alındığını bildirdi.

Fotoğraf: togokuleleri.com

Eski Ankara Ticaret Odası başkanı Sinan Aygün’e ait Eskişehir yolundaki Togo Kuleleri Aralık 2019’da mühürlenmişti. Kuleler, rant iddialarının odağındaydı.

İnşaata ilişkin encümen kararının alındığı toplantı bugün belediye başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belediyeye gönderilen yazılar, yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü kuleler için yıkım kararı alındı.

Belediye meclisinde emsalin 1,5 oranına düşürülme kararı tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen yıkım kararının alındığı toplantıya AKP’li ve MHP’li üyeler katılmadı.