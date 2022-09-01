‘Rant projesi’ TOGO kulelerinin yıkımına, ihale öncesi yürütmeyi durdurma

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), rant iddialarının odağında bulunan Ankara’daki TOGO İkiz Kuleleri için yıkım kararı almıştı. Yargı, yıkım kararını hukuksuz bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Fotoğraf: togokuleleri.com

Eski Ankara Ticaret Odası başkanı Sinan Aygün’e ait Eskişehir yolundaki Togo Kuleleri Aralık 2019’da mühürlenmişti. ABB, nisandaki toplantısında Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belediyeye gönderilen yazılar, yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü kuleler için yıkım kararı alınmıştı.

15 Ağustos gecesi Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla kulelerin yıkımı için ihaleye çıkılacaktı. ‘Kapalı teklif’ usulüyle düzenlenecek ihalede iş ‘enkazdan çıkacak hurda’ karşılığı yapılacaktı.

Sabah’tan Tolga Özlü’nün haberine göre Aygün’ün, kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istedi.

Ankara 17’nci İdare Mahkemesi, Aygün’ün talebini haklı bularak kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kararda, yapıların yıkılması telafisi güç zarar doğurabileceği belirtildi. Kararda, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 30 gün süre tanınmasına hükmedildi.