Çin ‘solunabilir’ Covid-19 aşısına onay verdi

CanSino Biotech’in geliştirdiği ‘Convidecia Air’, Covid-19 aşıları arasında enjektör yerine ‘nebulizatör‘ (fısfıs) ile uygulanan ilk örnek olacak.

AA’nın haberine göre Çin’de solunum yoluyla insan vücuduna nüfuz edebilen Covid-19 aşısına acil kullanım için onay verildi. Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, CanSino Biotech’in geliştirdiği aşının inaktif aşılardan iki doz yaptırmış kişiler tarafından hatırlatma dozu olarak kullanılabileceğine karar verdi.

‘Convidecia Air’ şirketin daha önce geliştirdiği tek doz Covid-19 aşısı ‘Convidecia’nın solunum yoluyla uygulanabilen bir versiyonu.

Aşının ın enjektör ile uygulanan versiyonu, şubatta Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden, martta ise Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) acil kullanım onayı almıştı.

Saklaması daha kolay

Sprey formundaki aşılar, grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak için yaygın kullanılıyor. Yöntem, aşıların üretim ve uygulama maliyetlerini düşürüyor.

Enjektör ve iğne gerektirmeyen düzeneğin, sağlığa erişimin yeterli olmadığı uzak bölgelerde kullanım açısından kolaylık sağlayacağı öngörülüyor.

Derin dondurucuda muhafaza edilmesi gereken enjeksiyon sıvısının aksine, solunabilir aşının sıvısı 2 ila 8 derecede kimyasal bütünlüğünü koruyarak saklanabiliyor.

Acil kullanım onayının ardından CanSino Biotech hisseleri, Şanghay Borsası’nda yüzde 10, Hong Kong Borsası’nda yüzde 7 değer kazandı.