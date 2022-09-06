Miçotakis’ten Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın’ sözlerine: Tehdit kabul edilemez

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerinin ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

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Yunanistan’ın Rus yapımı S-300 füzeleriyle Türk F-16’lara radar kilidi atmasıyla başlayan gerginliği Erdoğan, bugün iki kez diline dolamıştı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova‘yı Atina’da ağırlayan Miçotakis, Erdoğan’ın üst üste gelen açıklamalarına “Yunanistan’ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez” diye tepki gösterdi.

Başbakan, temel ilkelerinin ‘uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog’ olduğunu söyledi.

Erdoğan ‘anlattıklarım rüya değil’ demişti

Bugün Bosna-Hersek’te konuşan Erdoğan, Yunanistan hakkındaki, “Türkiye gerçekten bir Avrupa Birliği ülkesine askeri operasyon düzenlemeyi düşünüyor mu” sorusunu, “Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. ‘Eğer bir gece ansızın gelebiliriz’ diyorsak vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek yanıtlamıştı.