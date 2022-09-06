Rusya, savaş döneminde fosil yakıttan 158 milyar avro kazandı

Rusya, Ukrayna’da başlattığı savaşın ilk altı ayında petrol, doğalgaz ve kömür ihracatından 158 milyar avro kazandı. Bu dönemde fosil yakıt fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması düşen ihracata rağmen Rusya’nın rekor kazanç elde etmesini sağladı.

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Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi’nin (CREA) analizine göre, Rusya’nın Avrupa Birliği’ne (AB) fosil yakıt ihracatı savaşın başına göre yüzde 35, toplamda yüzde 18 düştü. AB’nin Rusya’ya uygulayacağı petrol ambargosunun vurucu etkileri henüz istatistiklere yansımamasına rağmen, AB’nin Rusya’dan petrol ithalatı da bu dönemde yüzde 17 geriledi. Ambargonun uygulanmasıyla AB’nin Rusya’dan petrol ithalatının yüzde 90 azalması bekleniyor.

Rusya’nın bu dönemde en büyük ihracat artışları Hindistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Türkiye’ye oldu.

​​​​​​​Rusya’nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir, savaşın Kremlin’e mal olduğu tahmin edilen 100 milyar avroyu aşarak altı ayda 158 milyar avro olarak hesaplandı. Fosil yakıt ihracat gelirleri, Rusya’nın federal bütçesine tahmini 43 milyar avro katkı sağladı.

En büyük gelir ham petrolden

Fosil yakıtlar içinde en yüksek gelir yaklaşık 76 milyar avroyla ham petrol ihracatından sağlanırken Rusya’nın doğalgaz ihracatı 35 milyar, petrol ürünleri ihracatı 26 milyar, kömür ihracatı 13 milyar ve sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı dokuz milyar avro oldu. Ülkenin ihracatı düşmesine rağmen, artan fiyatlar Rusya’nın ihracat gelirlerinin yüksek kalmasını sağladı.

Rusya’nın en büyük fosil yakıt ithalatçıları arasında da ilk sırayı 85 milyar avroyla AB aldı.

AB ülkeleri içinde Rusya’dan en fazla ithalatı sırasıyla 19 milyarla Almanya, 11,1 milyarla Hollanda, 8,6 milyarla İtalya, 7,4 milyarla Polonya, 5,5 milyarla Fransa ve 5,2 milyar avroyla Bulgaristan yaptı.

AB dışında ülke bazında Çin’in Rusya’dan ithalatı 35 milyar, Türkiye’nin 10,7 milyar, Hindistan’ın 6,6 milyar ve Japonya’nın 2,5 milyar avro oldu.

Çözüm tavan fiyat ve enerji tasarrufu

CREA baş analisti ve raporun yazarlarından Lauri Myllyvirta, analize ilişkin değerlendirmesi şöyle: “Küresel fosil yakıt fiyatlarındaki artış, ihracat hacimlerindeki düşüşe rağmen Rusya’nın hala fosil yakıtlardan rekor gelir elde ettiği anlamına geliyor. Bununla mücadele etmek için hükümetlerin Rusya’dan yapılan ithalatlara tarifeler veya fiyat tavanları getirmesi ve enerji tasarrufu önlemlerini hızlandırması gerekiyor. Isı pompaları ve elektrikli araçlar aracılığıyla temiz enerji ve elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasını hızlandırarak, petrol ve gaz tüketiminin azaltılmasına özellikle odaklanılması gerekiyor.”