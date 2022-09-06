‘Polisin promosyonunu’ soran CHP’li Bakan hakkında Emniyet’ten suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), müdürlüklerin promosyon anlaşması yetkilerini elinden alıp Vakıfbank’la anlaşmasını gündeme getirerek, bunun Emniyet’e araç alınması karşılığında yapıldığı iddialarını soran CHP Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Son dönemde promosyonda tutarı artıran bankalar, 3-5 bin kişinin çalıştığı kamu kurumlarındakilere 30-40 bin lira peşin öderken, 330 bin kişilik Emniyet teşkilatı mensuplarının aylık sadece 300 TL aldığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan EGM, il ve ilçe müdürlüklerinin promosyon anlaşması yetkilerini elinden alıp Vakıfbank’la anlaşmıştı. Sözlü bir emirle alındığı öne sürülen bu karara tepkiler yükselirken, CHP Milletvekili Murat Bakan, “EGM buna karşı araç mı aldı” diye sorarak anlaşmanın feshedilmesini istemişti.

Tepkileri dile getiren Murat Bakan’aysa EGM’den suç duyurusu geldi.

Emniyet’in açıklaması şöyle:

*Yaşanan bu süreç, vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanırken, milletimizin de yakından bildiği gibi bir takım odakları ise son derece rahatsız etmektedir. Terör örgütleri ile aynı dili kullanan bu odaklar, son olarak dillerine personelimizin promosyon sözleşmesini dolamışlardır.

*Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL’den 300 TL’ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur. Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatı’nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır.

*Tüm bunlara rağmen 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Bu görüşmeler halen devam etmektedir.

*Henüz bu görüşmeler sonuçlanmamışken, maaş promosyonu üzerinden algı operasyonuna girişmek, bundan siyasi rant elde etmeye çalışmak iyi niyetle açıklanamaz. Bu, büyük fedakarlıklarla görev yapmakta olan meslektaşlarımızın çalışmalarına destek değil adeta köstek olmaktır.

*Sayısız kez açıklama yapmamıza rağmen Polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.