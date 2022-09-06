Gazprom, Türkiye’nin gaz ödemelerinin yüzde 25’ini rubleye geçirmeyi planlıyormuş

Rus gaz şirketi Gazprom’un Türkiye’den gaz ödemelerinin yüzde 25’ini rubleye geçirmeyi planladığı belirtildi.

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Türkiye, oranı yıllar içinde değişmekle beraber ithal ettiği doğalgazın yüzde 50’ye kadar olan kısmını Rusya’dan satın alıyor. Türkiye’nin ithal ettiği doğalgazın değeri açıklanmıyorsa da yılda 45-50 milyar dolar olan enerji ithalatının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Ağutos’ta Rusya’nın Soçi kentinde görüşmüş, Türkiye’nin Rus gazına ödediği paranın bir kısmını rubleye çevirmeyi kabul etmişti.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’e konuşan bir kaynağa göre ilk etapta alınan gazın sadece yüzde 25’i ruble olarak geri kalan kısım ise avro ve dolar olarak ödenecek. Ruble’yle ödenecek kısım zamanla artırılacak.

Çinli şirketle yarı yarıya

Diğer yandan Rus enerji şirketi Gazprom, Çinli CNPC şirketiyle doğalgaz sevkiyatı ödemelerinde yuan ve rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bloomberg’e konuşan bir kaynak hemen geçerli olacak şekilde gazın yüzde 50 ruble yüzde 50 yuan olarak ödeneceğini söyledi.

Asya sevkiyatlarını artırmak istiyor

Rusya, finans sistemine Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle uluslararası anlaşmalardaki ödemelerde dolar ve avrodan uzaklaşmaya çalışıyor.

Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayanları ‘dost olmayan ülke’ olarak tanımlayarak, bu ülkelerin başta doğalgaz olmak üzere çeşitli Rus ürünlerini artık yalnızca rubleyle alabileceklerini söylemişti.

Yaptırımlar nedeniyle Avrupa’ya gaz sevkiyatları hızla düşen Gazprom da başta Çin olmak üzere Asya piyasalarına yönelik sevkiyatlarını artırmak istiyor.

Gazprom, yılda 38 milyar metreküp kapasiteye sahip Sibirya’nın Gücü boru hattıyla geçen yıl Çin’e yaklaşık 10,4 milyar metreküp doğalgaz sevk etmişti.