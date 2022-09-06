Analiz: Kripto paralar dar bandı kırmaya hazır

Kripto para piyasası, neredeyse son iki yıldaki en dar işlem aralığından çıkmaya hazır görünüyor. En büyük kripto para birimleri Bitcoin ve Ether’in değerindeki düşüşe rağmen kaldıraç oranları hala çok yüksek. Bir başka deyişle, piyasadaki oyuncular kar beklentisiyle, borçlanarak kripto paralara yatırıma devam ediyor.

Piyasa değerine göre en büyük iki kripto para birimi Bitcoin ve Ether’in kaldıraç oranları, bu yıl her ikisinin fiyatı yüzde 50’den fazla düşmüş olsa bile rekor düzeyde.

Kripto para birimlerinin tahmini piyasa değerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan Bitcoin, geçen kasımda 69 bin dolar seviyesindeydi. Uzun süren çöküşten sonra yakın dönemde bir miktar yükselerek 25 bin doları geçti ama şimdi de 20 bin doların altına düştü. Bitcoin, kasımdan bu yana yüzde 70 ve 2022’nin başından beri yüzde 57 değer kaybetti.

Kripto paralar son dönemde tarihteki en dar aralığında işlem görüyor. Bloomberg’in derlediği verilere göre Bitcoin, geçen hafta Ekim 2020’den bu yana en dar aralıkta işlem gördü.

Ama Bloomberg analistlerine göre veriler, kripto paranın bu aralıktan çıkacağını gösteriyor.

Buna göre, yatırımcılar teknik gösterge olarak Bitcoin’in 2017’deki zirvesi olan 19 bin 511 doları gözlüyor. Bitcoin’in bu seviyenin altına inmeyip tutunması bir destek noktası oluşturabilir.

Teknolojik gelişmeler

Artan kaldıracın en büyük nedeni, bu ayın sonunda Ethereum blok zincirinde merakla beklenen teknolojik gelişme. Etherum, madencilik işlemlerinde daha verimli ve az maliyetli bir sisteme geçmeye hazırlanıyor. Bu da, değer artışı beklentisinden dolayı Ethereum başta olmak üzere kripto varlıklara rağbeti artırıyor.

Göstergelere rağmen kaldıraç yüksek

Kripto para birimlerinde fiyatlar, bazı yatırım şirketlerinin iflasının ve kripto ekosistemindeki bozulmalarının ardından, hazirandan bu yana durgunlaştı.

Bununla birlikte, yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışan ABD’den gelen ‘ekonomide yavaşlama’ haberleri, kripto dahil daha riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de kaldıraçlı işlemlere yönelim artıyor.

Bunun arkasında da Ethereum’daki gelişmeler ve her şeye rağmen fiyatlarda artış beklentisi bulunuyor. Ayrıca, yatırımcılar arasında piyasanın istikrara kavuştuğu düşüncesi de var.