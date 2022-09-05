Kripto para yatırımcıları gösterge olarak Bitcoin’in 2017 zirvesini izliyor

Bloomberg’e göre kripto para yatırımcıları, teknik gösterge olarak Bitcoin’in 2017’deki zirve noktasının altına inip inmeyeceğini izliyor.

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Bitcoin, geçen kasımda 69 bin dolar seviyesindeydi. Uzun süren çöküşten sonra yakın dönemde bir miktar yükselerek 25 bin doları geçti ama şimdi de 20 bin doların altına düştü. Bitcoin, kasımdan bu yana yüzde 70 ve 2022’nin başından beri yüzde 57 değer kaybetti.

Bloomberg, yatırımcıların teknik gösterge olarak Bitcoin’in 2017’deki zirvesi olan 19 bin 511 doları gözlediğini yazdı. Analize göre Bitcoin’in bu seviyenin altına inmeyip tutunması bir destek noktası oluşturabilir.