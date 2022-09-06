79’uncu Venedik Film Festivali ‘Sinemada Kadın Ödülleri’ Çiğdem Mater’e ithaf edildi

79’uncu Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Women in Cinema Awards (WICA) (Sinemada Kadın) ödülleri bu yıl Gezi tutuklusu yapımcı Çiğdem Mater’e ithaf edildi.

Görsel: Twitter

Festival başkanı Alberto Barbera’nın da katıldığı törene, Çiğdem Mater’i temsilen yönetmen Sinem Sakaoğlu katıldı.

Çiğdem Mater’in WICA ekibine gönderdiği mektubu da yanında getiren Sakaoğlu “Yapımcı ve sevgili arkadaşım Çiğdem bugün burada olmalıyken, ne yazık ki şu anda Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde” dedi.

Çiğdem Mater’in Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nden yazdığı mektupta yer alan “Her zaman çok kıymet verdiğim kadın dayanışmasının değerini bana bir kez daha hissettirdiğiniz için minnettarım” sözleri, salonda duygusal anlar yaşattı.

Mater için açılan ‘Çiğdem Mater’e Özgürlük’ adlı Twitter hesabının aktardığına göre Mektubun İtalyanca çevirisinin okunduğu törende, Mater’in el yazısıyla yazıp WICA’ya gönderdiği Türkçe mektup ekrana yansıtıldı.

5’inci WICA Ödülleri’ni bu yıl İtalyan moda tasarımcısı ve girişimci Anna Fendi, İtalyan şarkıcı Malika Ayane, Ukraynalı oyuncu Daria Trehubova, Lübnan asıllı Fransız yönetmen ve gazeteci Audrey Diwan ve İtalyan gazeteci Chiara Ugolini aldı.

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.