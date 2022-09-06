Kılıçdaroğlu: Kurumlardan bilgi gelmeye devam ediyor

Türkiye’nin seçim atmosferine girdiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kanunundaki değişikliğin nisanda sona ereceğini hatırlatarak, bu dönemde erken seçimi ‘güçlü olasılık’ gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı konusunda herhangi bir ismin üzerinde henüz uzlaşılmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, kendilerine devlet kurumlarından bilgi gelmeye devam ettiğini söyledi.

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Genel seçime dokuz ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor. Çünkü yeni seçim yasasının uygulanabilmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birkaç kez, “Seçimler Haziran 2023’te yapılacak” dedi. Daha önce iki kez erken seçimlerin önünü açan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı mesajı tekrarladı.

Ama AKP’nin iki hafta önce sürpriz bir şekilde MYK’yı toplaması siyasi kulisleri hareketlendirdi. İktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, toplantıdan sonra parti sözcüsü Ömer Çelik’in “Seçim takviminde değişiklik yok. Seçimler zamanında yapılacak” demesine rağmen erken seçim kuşkusu oluştuğunu söylemişti.

‘Nisandan sonra seçim güçlü olasılık’

Cumhuriyet’ten Mustafa Balbay’a konuşan Kılıçdaroğlu, seçimlerle ilgili şunları söyledi: “Türkiye seçim atmosferine girdi. Öyle ya da böyle erken seçim görünüyor. Yaptıkları son değişikliğin uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor ya, nisandan sonra seçim güçlü olasılık. Sandık güvenliğini şimdiden örgütlemeye başladık. Kusura bakmasınlar YSK’ye güvenmiyoruz. 81 ildeki sandık sorumlusu belli. İlçe başkanlarımız onları zaman zaman arayıp sağlama yapıyor.”

‘İsim değerlendirmemiz yok’

Kılıçdaroğlu, son günlerde yeniden gündeme gelen Abdullah Gül tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Biz altı lider yeni seçilecek cumhurbaşkanıyla birlikte yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Temel konularda mutabıkız. Ancak henüz masada isimlendirme yapmadık. Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de… İnsanlar aday olarak görmek istediği kişilerin adını telaffuz edebilir. Bizim altılı masada isim değerlendirmemiz yok.”

‘Bilgi gelmeye devam ediyor’

Devlet kurumlarından bilgilerin gelmeye devam ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu “Bunları arkadaşlarımız değerlendiriyor. Hemen kullanma amacı da gütmüyoruz” dedi.