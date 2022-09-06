İBB yetkilisi fotoğrafla anlattı: El konan yalılarda ‘imar vurgunu’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB’nin mülkiyetinden alınarak Hazine’ye devredilen Fehime ve Hatice Sultan yalılarında ‘restorasyon bahanesiyle imar vurgunu yapıldığını’ paylaştığı görüntülerle anlattı: “Tarihi saraylar mahvedilmiş, sözde restorasyon adı altında bir otel şantiyesine döndürülmüş.”

Fotoğraflar: Twitter/Mahir Polat

İstanbul Valiliği’nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İBB’den alarak Hazine’ye devretmiş, karara tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetmişti: “Bugün İBB’nin milyarlarca lira değerindeki iki mülküne daha merkezi idare tarafından el kondu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma, hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışıyla bir kez daha muhatap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz.”

İBB yetkililerinden Mahir Polat, Twitter hesabından ‘restorasyon‘ gerekçesiyle alınan 4 bin 500 metrekarelik alana sahip iki sarayın 39 bin metrekareye çıkarılan kaçak imalatlarıyla bir imar vurgununa dönüştürüldüğünü, ‘otopark‘ denen alanlarla deniz seviyesinin 25 metre altına inilerek büyük balo salonları yapıldığını söyledi.

Söz konusu çalışmalara ait görüntüler de paylaşan Polat, şu mesajları yazdı:

*2009’da üç yıl içinde restorasyonu yapılsın diye ihale edilip 13 yıldır restpre edilmeyen, bugün İBB den hukuksuzca alınan Fehime ve Hatice Sultan saraylarına İBB neden içeri alınmıyordu. Çünkü tarihi saray perişan edilmiş, tarihi eserler poşetlerin altında çürütülmüştü.

Neden?



2009’da 3 yıl içinde restorasyonu yapılsın diye ihale edilip 13 yıldır restpre edilmeyen, bugün İBB den hukuksuzca alınan Fehime ve Hatice Sultan saraylarına İBB neden içeri alınmıyordu.



Çünkü tarihi saray perişan edilmiş, tarihi eserler poşetlerin altında çürütülmüştü pic.twitter.com/WHM4yru3Gp — Mahir Polat (@mhrpolat) September 5, 2022

*Çünkü restorasyon bahanesiyle alınan 4 bin 500 m2 alana sahip iki sarayın 39 bin m2’ye çıkarılan kaçak imalatlarıyla bir imar vurgununa dönüştürülmüştü.

*Çünkü otopark dedikleri alanda balı salonları, 25 metre denizin altına indikleri bir inşaat vurgunu yapmışlardı.

*Üç yıldır İBB mülkünü şirketin işgalinden kurtarmak için görevini yapmaya çalışan İBB çalışanlarına karşı onlarca suç işlendi.

*Bugün İBB’den alındı. Restorasyon adı altında tarihi sarayların katliamı ve imar vurgunu kapalı kapılar ardından devam edecek.

*Nasıl bir imar vurgunu olduğunu tarihi sarayların altı oyularak yapılmış, yerin 25 metre altına inmiş devasa balo salonunun içinde çalışan iş makinesinin boyutundan anlayabilirsiniz.

*Bu gördüğünüz ‘tarihi sarayın’ içi. Tarihi saraylar mahvedilmiş, sözde restorasyon adı altında bir otel şantiyesine döndürülmüş.