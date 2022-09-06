Boğaziçi’nden uzaklaştırılan Prof. Zenginobuz: Kabullerin çoğu şaibeli

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım’ Naci İnci yönetiminin görevinden uzaklaştırdığı ekonomi bölümü başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, “Ekonomi bölümünde dört kabulden üçü şaibeli. Kapalı kapılar ardından Boğaziçi’ni bitirmek istiyorlar” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci, adrese teslim ilanlardan görevden uzaklaştırmalara okuldaki ‘görevine’ son sürat devam ediyor.

En son 23 Ağustos’ta ekonomi bölümünün seçilmiş başkanı Zenginobuz, disiplin soruşturması açılarak görevlerinden üç ay süreyle uzaklaştırılmış ve ertesi gün okula alınmamıştı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Zenginobuz’a soruşturma açılmasının nedenlerinden biri de mahkeme kararına rağmen bir öğrencinin girmesi gereken sınavlara girişinin engellenmesiydi. Söz konusu öğrenci de bu iddiayı yalanlamıştı.

‘Boğaziçi’ni ele geçirme operasyonu’

Bir önceki ‘kayyım’ Melih Bulu’nun atandığı günden bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nin, ‘üniversite’ olarak kalması için mücadele ettiklerini belirten Zenginobuz, Cumhuriyet’ten Sena Tufan’a şunları söyledi: ”En baştan beri Boğaziçi’ni ele geçirme operasyonuyla karşı karşıyayız. Kurulları, pozisyonları ele geçirip daha sonra da kadrolaşma ve Boğaziçi’ni farklı bir yere çevirme gayreti bugüne kadar geldi. İlk fırsattan itibaren bugüne kadar yapılabilecek uzaklaştırmalar, değişiklikler, kadrolaşmalar, dışarıdan insan getirmeler oldu. Şu an bu durum hız kazanmış durumda. Melih Bulu’nun ardından gelen Naci İnci de daha önceden Bulu’nun yardımcısı olduğu için, Bulu zamanında yapılan hasarların parçasıydı. Geldiğimiz noktada zamanları kısaldı diye düşünüyoruz ve atağa geçmiş gözüküyorlar.”

Zenginobuz, “Ekonomi bölümünde dört kabulden üç tanesi şaibeli. Kapalı kapılar ardında Boğaziçi’ni bitirmek istiyorlar” diye de ekledi.