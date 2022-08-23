Boğaziçi’nde ‘kayyım’ şimdi de ekonomi bölüm başkanını görevden uzaklaştırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci, öğrencilere baskı kurmaya, okulda kadrolaşmaya, hocaların işine son vermeye ve onları görevden uzaklaştırmaya devam ediyor. Son olarak da ekonomi bölümünün seçilmiş başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, İnci yönetimi tarafından görevinden üç ay süreyle uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Üniversitesi’nde çoğunluğu iktisat bölümünden bir grup öğrencinin yönettiği Özgür İktisat isimli öğrenci inisiyatifi, Zenginobuz’un görevden uzaklaştırıldığını Twitter üzerinden duyurdu.

Özgür İktisat’ın paylaşımı şöyle: “Boğaziçi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, İnci yönetimi tarafından kendisine açılan soruşturmayla birlikte görevlerinden üç ay süreyle uzaklaştırıldı. Soruşturma gerekçesi gerçek dışı iddialara dayanıyor. Afla üniversiteye dönen bir öğrencinin aldığı mahkeme kararına rağmen sınavlara alınmadığı iddia ediliyor. Halbuki kararın kesinleşmesiyle birlikte sınav takvimi belirlendi ve öğrenci şu anda sınavlarını almakta.”

Paylaşımının devamında uzaklaştırma kararının soruşturma tamamlanmadan verilmesinin karanın siyasiliğini gösterdiği belirtilirken “Ünal Hoca’ya verilen geçici uzaklaştırmayla birlikte Boğaziçi e-mailine erişimi de durduruldu. Görünüşe göre yargısız infaz niteliğindeki kararla Boğaziçi’ne erişimi tamamen engellenecek” dendi.

Boğaziçililerden karara tepki

Karar, tepkiyle karşılandı.

Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümü öğretim üyesi Burçay Erus “Ayrıca Ünal Hoca sadece idari görevinden değil öğretim üyeliği görevinden de uzaklaştırıldı. Soruşturmanın mesnetsiz olması bir yana önümüzdeki dönem ders vermesinin engellenmesi akıl alır değil” dedi.

Ayrıca Ünal Hoca sadece idari görevinden değil öğretim üyeliği görevinden de uzaklaştırıldı. Soruşturmanın mesnetsiz olması bir yana önümüzdeki dönem ders vermesinin engellenmesi akıl alır değil. https://t.co/hYiXBE5wXb — Burçay Erus (@burcayerus) August 22, 2022

Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümü öğretim üyesi Kıvanç Karaman da “Ünal Hoca ekonomi bölümünün seçilmiş, meşru başkanı. Örnek bir akademisyendir. Üniversiteyi korumak, ileri taşımak için yapmayacağı şey yoktur. Bu tür gayri hukuki, gayri ahlaki işlemler döner yapanları vurur, örneklerini yakın tarihimizde gördük. Sonuna kadar yanındayız” dedi.