Boğaziçi’nde ekonomi bölümü başkanı üniversiteye alınmadı

Üç ay süreyle görevden uzaklaştırılan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmadı.

Fotoğraf: Twitter/Boğaziçi TV

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci, öğrencilere baskı kurmaya, okulda kadrolaşmaya, hocaların işine son vermeye ve onları görevden uzaklaştırmaya devam ediyor.

Son olarak da ekonomi bölümünün seçilmiş başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, İnci yönetimi tarafından görevinden üç ay süreyle uzaklaştırılmıştı.

Bugün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Zenginobuz’un Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmadığı görüldü.

Paylaşılan görüntülerin ardından Prof. Dr. Rafet Gürkaynak ile ekonomi yazarı Uğur Gürses de tepkilerini dile getirdi.

Gürses, “Ne kadar yüz kızartıcı işler yapıyorlar…” derken Gürkaynak’ın mesajı şöyle oldu: “Bu rezil dönemde yapılan ilk haksızlık değil, en büyüğü de değil. Ama gözümüzün içine bakılarak yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir kötülük. Ünal Hoca’ya da, öğrencilerine de, Boğaziçi’ne de, Türkiye’ye de. Kendinize iyi insan, aldıran insan diyorsanız ses çıkartınız.”

Ne kadar yüz kızartıcı işler yapıyorlar… https://t.co/bFQHexXPRF — Uğur Gürses (@ugurses) August 23, 2022