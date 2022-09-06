Sansür talebine reddi duyurduğumuz haber de sansürlendi

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak’ın talebiyle organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının yer aldığı haberlere sansür talebinin mahkemece reddedildiğini duyurduğumuz haber başka bir mahkemece sansürlendi.

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Anadolu 5’inci Sulh Ceza Hakimliği, Albayrak’ın talebi üzerine Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarının yer aldığı bazı haberleri sansürlemiş, Diken ve diğer haber kaynaklarının Albayrak’ın avukatının açıklamasını içeren haberleriyle ilgili talebi reddetmişti.

İstanbul Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği söz konusu sansür talebinin kısmen kabul edilişine dair Diken haberini Albayrak’ın talebiyle ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle erişime engelledi.

Ne olmuştu?

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti.

Sineren iddiaları doğrularken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taranoğlu’nu görevden almıştı.

İddialarda ismi geçen bir diğer isim Serhat Albayrak, iddiaları avukatı aracılığıyla yalanlamıştı: “…Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır.”