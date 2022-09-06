Bosna-Hersek’e seyahatler kimlikle yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek’le Türkiye arasındaki seyahatlerin kimlikle yapılabileceğini açıkladı. Erdoğan’ın yarın Sırbistan’la da buna benzer bir uygulamayı açıklaması bekleniyor.

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Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya gitti. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve konsey üyeleriyle bir araya geleb Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan, toplantıda, “Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik. Dışişleri Bakanlarımız, süratle gerekli prosedürü bitirecekler” dedi.

Erdoğan, yarın, Sırbistan’la da böyle bir anlaşma imzalanacağını söyledi.