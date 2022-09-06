Demirtaş’ın basın danışmanından ‘Öcalan’ açıklaması: Sözleri bağlamından koparıldı

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın basın danışmanı Zınar Karavil, Demirtaş’ın PKK lideri Abdullah Öcalan’la ilgili yayınlanan sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi.

Demirtaş’ın sözleri, yayınladığı HDP’nin internet sitesinden kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

6-8 Ekim 2015’te IŞİD’in Kobani’ye saldırılarının protesto edilmesi nedeniyle HDP’li siyasetçiler hakkında açılan Kobani davası devam ediyor.

Davasının 16’ncı duruşma periyodunun altıncı oturumu Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülmüşü.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada eski HDP eş genel başkanı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmıştı.

Demirtaş’ın HDP’nin internet sitesinde yayınlanan savunma metninde şunlar yazılmıştı: “Özgürlüğünden feragat etmesi gerekecek. Korkak ve kaypak siyasetçilerle bu iş yürümez. Bize fedai siyasetçiler lazım. Terörist yaftası yemeyi göze almanız lazım. Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan’la görüşmelidir.”

‘PKK’nin silahları bırakması gerektiğini söyledi’

Metin daha sonra HDP’nin sitesinden kaldırılırken Karavil, Twitter hesabından yayınladığı açıklamada şunları yazdı: “Demirtaş bugün duruşmada bir saati aşkın süre savunma yaptı. Sorunların silahla, şiddetle çözülemeyeceğini, PKK’nin silahları bırakması gerektiğini, bunun için de Öcalan’la görüşülmesi gerektiğinin doğru olacağını belirtti.

Demirtaş’ın savunması haberleştirilirken acele edildiğinden, sözleri bağlamından koparılmıştır. Durum budur ve Demirtaş bu görüşünü istikrarlı bir şekilde defalarca kamuoyuyla paylaşmıştır. Ayrıca, Demirtaş’ın savunmasının SEGBİS tam çözümü, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”