Tarkan’ın İzmir konseri için Kordon’daki balkonlu evler 500 dolara kiralık

İzmir Gündoğdu Meydanı’nda 9 Eylül’de düzenlenecek Tarkan konseri için Kordon’daki balkonlu evler, geceliği 100 dolardan başlayıp 500 dolara kadar kiraya veriliyor.

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Hürriyet’ten Gamze Şener’in haberine göre İzmir Gündoğdu Meydanı’nda, kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle düzenlenecek Tarkan konserini izlemek isteyenler, alternatif yollar geliştirmeye başladı.

9 Eylül’de İzmir’in en büyük meydanında verilecek ücretsiz konsere İzmirlilerin dışında çevre şehirlerden ve İstanbul’dan katılım bekleniyor.

Konseri meydandan izlemek istemeyenler şimdiden Kordon’daki evlerin peşine düştü. Bölgede uzun yıllardır emlakçılık yapan isimler, gecelik kiralama bedelini sormak için arayanlar nedeniyle telefonların susmadığını söylüyor. Kordon’daki balkonlu evlerden konseri izlemek için büyük bir talep gördüklerini belirten emlakçıların dışında ev sahipleriyse, civardaki evlerin geceliğinin 100 dolardan başlayarak 500 dolara kadar çıktığını belirtti.

Ayrıca neredeyse tüm balıkçı teknelerinin de aynı gün için kiralanacağı belirtiliyor. Tekneler için verilen fiyatsa 8 bin TL.