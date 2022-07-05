Akşam Postası / 5 Temmuz 2022

Peker’den iddialar: Mesut Yılmaz’ın kaset parasında Cengiz aracıydı, Özkök prim aldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, tutukluyken eski başbakan Mesut Yılmaz’ın ‘kumar oynadığı’ ve ‘dayak yediği’ görüntüleri elinde bulundurduğunu, bu sayede de Yılmaz’dan 5 milyon dolar alarak, serbest bırakıldığını öne sürdü. Peker’in iddialarına göre Yılmaz’la anlaşmak için iktidara yakın işadamı Mehmet Cengiz aracı olurken, gazeteci Ertuğrul Özkök de bu süreçte ‘prim almış’.

Demirtaş, seçimi 80’e 20 kazanmanın formülünü anlattı

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hem muhalefete hem de kendi partisine çağrı yaparak “Ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla sahaya çıkılırsa emin olun, seçim en az 80’e 20 kazanılır” dedi.

Tutuklu meslektaşlarına destek için Ankara’da toplanan gazetecilere gözaltı

Diyarbakır’da tutuklanan 16 Kürt gazeteci için Ankara’da Ulus Meydanı’nda basın açıklaması düzenlemek isteyen gazetecilere izin vermeyen polis, gazeteci Sibel Yükler ve Deniz Nazlım’ı gözaltına aldı. Polis ayrıca gazeteci Eren Güven’in kamerasını kırdı.

BDDK kararı 10 gün götürdü: Dolar yine 17’yi geçti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) TL ticari kredilerde yeni koşullar getirdiği kararın etkisiyle 16,03’e kadar inen dolar/TL kuru, karar öncesi seviyeleri zorlamaya başladı.

Reuters’ın Z kuşağı analizinden muhalefete uyarı çıktı: Henüz ikna olmadılar

Araştırmalara göre Türkiye’de önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy verecek 6 milyona yakın genç muhalefete daha yakın. Ancak muhalefet partileri, değişim isteyen gençlerin güvenini tamamen kazanabilmiş değil.

İlkinin üstünden iki ay geçmedi: Çaya yeni zam

Mayıstaki yüzde 43,7’lik zammın ardından çay fiyatına yüzde 9,5 oranında yeni zam geldi.

Kılıçdaroğlu, ‘beşli çetenin arabulucuları’na çattı: Pişman olursunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yayımladığı mesajda ‘beşli çeteyle uzlaşması için araya giren sermayedarlara’ çıkıştı: “Kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın.”

Kadir Şeker’in hapis cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü

Konya’da sevgilisine şiddet uyguladığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker’e, yeniden yargılandığı davada ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Muhabirimiz Canan Coşkun ve Barış Pehlivan’a Akın Gürlek’in şikayetiyle dava!

Akademisyenlere, gazetecilere, avukatlara, siyasetçilere verdiği hapis cezalarıyla adını duyurduktan sonra Adalet bakan yardımcısı olan hakim Akın Gürlek, gazeteciler Canan Coşkun ve Barış Pehlivan’dan şikâyetçi oldu. Savcı Cüneyt Kerimhan Acer’in hazırladığı iddianamede gazetecilerin ‘terörle mücadelede görev almış görevlilerin kimliğini açıkladıkları ve hedef gösterdikleri’ iddiasıyla üç yıla kadar hapisleri isteniyor.

Boğaziçi öğrencilerinden engellemelere rağmen alternatif mezuniyet

Boğaziçi Üniversitesi’nde protesto olmaması için öğrencileri tehdit eden ve mezun olacakların kartlarını iptal eden yönetim, öğrencilerin kendi inisiyatifiyle düzenlediği alternatif mezuniyeti engellemeye çalışıyor. Öğrenciler, baskılara rağmen pankartlarla yürüyor.

Erdoğan’ın hamlesiyle ‘çileden çıkan’ FT yazarı, ‘Neyse parası verin’ demeye getirdi

İngiliz Financial Times gazetesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili yayımlanan bir analizde Erdoğan’ın ‘çileden çıkaran bir müttefik’ olduğu ama jeopolitik açıdan NATO’nun ihtiyaç duyduğu bir ülkenin lideri olduğu yazıldı.

UEFA, Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans liglerinde dağıtacağı para ödüllerini açıkladı

Avrupa futbolunun patronu UEFA, 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde dağıtılacak para ödüllerini açıkladı.