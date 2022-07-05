Britanya’da Johnson’a tepkili iki bakan art arda istifa etti

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, art arda hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

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Javid, Twitter’dan paylaştığı mektupta, ‘artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini’ ve Britanya Başbakanı Boris Johnson’a ‘güven duymadığı için’ görevinden istifa ettiğini söyledi.

İstifasını sunmak için Johnson’la görüştüğünü aktaran Javid, “Bu görevde hizmet etmek çok büyük bir ayrıcalıktı ancak artık vicdanım rahat bir şekilde devam edemeyeceğimi üzülerek belirtmek istiyorum” dedi.

‘Halk, haklı olarak hükümetin düzgün şekilde yönetilmesini bekliyor’

Javid’in istifa açıklamasından kısa bir süre sonra Sunak da Twitter’dan istifa ettiğini açıkladı.

Sunak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım ancak bu standartlar için savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum.”

İki bakanın istifa kararı, Johnson’ın Muhafazakar Parti milletvekili Chris Pincher’a yönelik taciz şikayetinden haberdar olmasına rağmen, Pincher’a hükümette verdiği görevden dolayı ‘son derece pişman’ olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Muhafazakar Parti’nin Parlamento’daki Grup Yöneticisi Chris Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti.

Başbakan, milletvekili Pincher’la ilgili tutumu nedeniyle baskı altındaydı.