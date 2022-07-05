Peker’den iddialar: Mesut Yılmaz’ın kaset parasında Cengiz aracıydı, Özkök prim aldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, tutukluyken eski başbakan Mesut Yılmaz’ın ‘kumar oynadığı’ ve ‘dayak yediği’ görüntüleri elinde bulundurduğunu, bu sayede de Yılmaz’dan 5 milyon dolar alarak, serbest bırakıldığını öne sürdü. Peker’in iddialarına göre Yılmaz’la anlaşmak için iktidara yakın işadamı Mehmet Cengiz aracı olurken, gazeteci Ertuğrul Özkök de bu süreçte ‘prim almış’.

Fotoğraflar: AA/Diken

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker, geçen sene yayımladığı videolar ve attığı tweet’lerde hükümet hakkındaki iddiaları gündeme getirerek ülke çapında tartışmalar yaratmıştı. Peker iddialarını devam ettirirken, bir süre sonra kendisine ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirilmişti.

Peker kısıtlamanın ardından, açtığı ya da açtırdığı hesaplar üzerinden konuşmaya devam ediyor.

Peker, bu kez muhalefetin ‘beşli çete’ diye andığı iktidara yakın sermaye sahiplerinin en bilindiği Mehmet Cengiz ve eski başbakan Mesut Yılmaz hakkında iddialarda bulundu.

Ayrıca seçim öncesi çekeceğini söylediği videoları da hatırlatan Peker, “Yapmam gerekeni yapacağım” dedi.

‘5 milyon dolara anlaştık’

Peker, eski başbakan Yılmaz’a ait kumarhane kasetleriyle birlikte başka video ve belgeler karşılığında cezaevinden çıktığını ve anlaşmaya Cengiz’in aracılık ettiğini anlattı. Öte yandan gazeteci Özkök’ün de bu anlaşmalardan prim aldığını öne sürdü.

“Mesut Yılmaz’ın Macaristan’a kumar oynamaya gittiği, orada dayak yediği haberleri bir anda ülkenin gündemini değiştirmişti” diyen Peker, mesajlarının devamında, söz konusu olaya ilişkin kasetlerin de kendisinde olduğunu öğrenen Yılmaz’ın araya Cengiz’i sokarak anlaşma önerdiğini söyledi: “Yaptığımız pazarlık Mehmet Cengiz’in ziyaretinden sonraki ilk mahkemede tahliye olacağım ve uğradığım maddi kaybın telafi edilmesi için 5 milyon dolar ödemeleri yönündeydi. Anlaşma sağlandı.”

Bu anlaşmanın ardından Peker, serbest bırakıldığını ifade etti.

Özkök prim alıyordu

Peker, Özkök için “O zaman da prim alıyordu, şimdi de prim alıyor” dedi.

Cengiz’in iddiasına yanıt

Peker, kendisiyle 30 yıldır görüşmediğini iddia eden Cengiz’e de yanıt verdi.

Cengiz’le akraba olduğunu hatırlatan Peker, söz konusu iddiaları şöyle yalanladı: “Ziyarete geldiğimde yanındaki arkadaşlara dağıtırsın diye 200-300 bin dolar hediye vermedin mi? Beni yalanlasana. Bu haberleri yapan gazetecilere dava açsana. Babanız Sultan Amca öldüğünde mezarlıkta görüşmedik mi (resimler var)? Türk-İslam kültüründe bir insan öldüğü zaman onun evlatları mezara girip onu mezara yerleştirmez mi? Mezarın içinde üç kişi vardık. İki oğlu bir de ben.”

1-40 yaşından genç kardeşlerim, bugün size öyle şeyler anlatacağım ki gerçekten deli olacaksınız. Size devamlı namusu aldığı maaş kadar olan gazetecilere, siyasilere, devlet adamlarına (orijinaller baş tacı) ve bana neden güvenmemeniz gerektiğini yaşanmış olaylarla anlatacağım. — Deli Çavuş (@delicavus_nth) July 5, 2022

Fotoğraf’ı Acarer paylaştı

Peker, cenazeden de fotoğraflar olduğunu söyledi. Gazeteci Erk Acarer, Peker’in paylaşımlarının ardından söz konusu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.