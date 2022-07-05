Ankara’daki Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: En az 50 gözaltı

Polis, 2’nci Ankara Onur Yürüyüşü’ne müdahale etti. Yirmiden fazla LGBTİ+ aktivisti gözaltına alınırken radikal İslamcı gruplar yürüyüştekilere müdahale etmeye çağırdı.

Fotoğraf: Kaos GL

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, Kuğulu Park’ta düzenlenmesi planlanan yürüyüşü hedef alarak, “Vallahi yürütmeyeceğiz” demişti.

Yürüyüş saatinde etrafına polis ekiplerinin yerleştirildiği parka girişlere izin verilmedi. Parkın hemen yanındaki Tunalı Hilmi Caddesi’nde yer yer LGBTİ+ bireyler gözaltına alındı.

tetikleyici içerik: polis şiddeti



Ankara Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı belgeleniyor, polisin yaptığı şiddeti unutturmayacağız!#AnkaraOnurYürüyüşü pic.twitter.com/IqH1z2zCAl — ÜniKuir (@unikuir) July 5, 2022

Tunalı Hilmi Caddesi’ne bağlanan sokaklardan, “Nefrete inat, yaşasın hayat” diye slogan atan aktivistlere polisin en sert müdahalesi Kennedy Caddesi’nde oldu.

Burada bir grup LGBTİ+ artı birey slogan atarken polis biber gazı, tekme ve tokatlarla müdahale etti.

Radikal İslamcılar yürüyüşe katılanlara saldırmaya çalıştı. Birkaç LGBTİ+ dövüldü.

Hedef göstermeler sonuç buldu! Saldırganlar Tunalı'nın farklı yerlerinde LGBTİ+'ları darp etmeye çalışıyor!#AnkaraOnurYürüyüşü pic.twitter.com/4qv728hBIT — ÜniKuir (@unikuir) July 5, 2022

DİSK BASIN-İŞ’in aktardığına göre Mezopotamya Ajansı muhabiri Emel Vural ve Kaos GL’den Aslı Alpar, polis müdahalesinde yaralandı.

🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 Ankara'da bugün gazetecilere ikinci saldırı yapıldı. Onur Yürüyüşü'nde çok sayıda kişi gözaltına alınırken MA' dan Emel Vural ile https://t.co/CRojSaxQLE'tan Aslı Alpar da yaralandı.



Nefret iktidarından da emirlerini yerine getirenlerden de hesap soracağız. pic.twitter.com/0fipC2rSKi — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) July 5, 2022

Kaos GL’nin aktardığına göre gözaltı sayısı en az 50.